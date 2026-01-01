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Юрий Скулябин
Юрий Скулябин Yuriy Skulyabin
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Юрий Скулябин

Yuriy Skulyabin

Дата рождения
19 июня 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Нерожденная 7.8
Нерожденная (2024)
И расцвел подсолнух 7.5
И расцвел подсолнух (2021)
БиМ 6.8
БиМ (2022)

Фильмография Юрия Скулябина

В ловушке
драма, криминал 2026, Россия
Нерожденная 7.8
Нерожденная
детектив, мистика, мини-сериал 2024, Россия
Многодетство 6.2
Многодетство
комедия, семейный 2024, Россия
Бармент
комедия, криминал 2023, Россия
Шпион 5.8
Шпион
детектив 2023, Россия
Операция «Валькирия»
Операция «Валькирия»
приключения, детектив 2022, Россия
БиМ 6.8
БиМ
детектив 2022, Россия
И расцвел подсолнух 7.5
И расцвел подсолнух
драма, мелодрама, мини-сериал 2021, Россия
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