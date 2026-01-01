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Юрий Скулябин
Yuriy Skulyabin
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Персоны
Юрий Скулябин
Юрий Скулябин
Yuriy Skulyabin
Дата рождения
19 июня 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.8
Нерожденная
(2024)
7.5
И расцвел подсолнух
(2021)
6.8
БиМ
(2022)
Фильмография Юрия Скулябина
В ловушке
драма, криминал
2026, Россия
7.8
Нерожденная
детектив, мистика, мини-сериал
2024, Россия
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Многодетство
комедия, семейный
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Бармент
комедия, криминал
2023, Россия
5.8
Шпион
детектив
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Операция «Валькирия»
приключения, детектив
2022, Россия
6.8
БиМ
детектив
2022, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
И расцвел подсолнух
драма, мелодрама, мини-сериал
2021, Россия
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