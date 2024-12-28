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Киноафиша Сериалы Нерожденная Отзывы

Отзывы о сериале «Нерожденная»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Марина Арабаджи 28 декабря 2024, 06:28
Оценка
Мне фильм понравился. Жду продолжения. Очень понравилась роль бабки-колдуньи. Сыграла настолько естественно, что я была расстроена ее смертью. Лучшая сыгранная роль и не только в этом фильме. Среди отечественных фильмов .
28 декабря 2024, 06:28 Ответить
Рокси Haha 2 февраля 2025, 21:47
Оценка
Блииинннн когда 2 сезон
2 февраля 2025, 21:47 Ответить
Светлана Прессель 10 февраля 2025, 17:22
Оценка
Требуем продолжения !!!!!
10 февраля 2025, 17:22 Ответить
Марина Борд 13 апреля 2025, 22:22
Оценка
Когда продолжение? Ждем 2 сезон с нетерпением
13 апреля 2025, 22:22 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 22:54
в ответ на сообщение Марина Борд от 13 апреля 2025, 22:22
Надеемся, что ждать придётся недолго!
30 апреля 2025, 22:54 Ответить
Светлана Нефёдова 2 мая 2025, 23:13
Оценка
Захватил сюжет.. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥.. Ждем продолжения.. Алиса мы за тебя переживаем... 🙏🙏🙏.. Как появится 2 сезон.. Сразу будем смотреть.. Спасибо всем участникам актерам .. 💋💋💋✨✨✨
2 мая 2025, 23:13 Ответить
Светлана Нефёдова 2 мая 2025, 23:14
Оценка
Захватил сюжет... Ждем продолжения с нетерпением.. Алиса мы переживаем за тебя🙏🙏🙏🙏🙏...
2 мая 2025, 23:14 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 23:23
в ответ на сообщение Светлана Нефёдова от 2 мая 2025, 23:14
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
31 мая 2025, 23:23 Ответить
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