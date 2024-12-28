Отзывы о сериале «Нерожденная»

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Нерожденная
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Марина Арабаджи
28 декабря 2024, 06:28
Оценка
Мне фильм понравился. Жду продолжения. Очень понравилась роль бабки-колдуньи. Сыграла настолько естественно, что я была расстроена ее смертью. Лучшая сыгранная роль и не только в этом фильме. Среди отечественных фильмов .
28 декабря 2024, 06:28
1
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Рокси Haha
2 февраля 2025, 21:47
Оценка
Блииинннн когда 2 сезон
2 февраля 2025, 21:47
1
0
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Светлана Прессель
10 февраля 2025, 17:22
Оценка
Требуем продолжения !!!!!
10 февраля 2025, 17:22
1
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Марина Борд
13 апреля 2025, 22:22
Оценка
Когда продолжение? Ждем 2 сезон с нетерпением
13 апреля 2025, 22:22
1
0
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:54
в ответ на сообщение
Марина Борд от 13 апреля 2025, 22:22
Надеемся, что ждать придётся недолго!
30 апреля 2025, 22:54
1
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Светлана Нефёдова
2 мая 2025, 23:13
Оценка
Захватил сюжет.. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥.. Ждем продолжения.. Алиса мы за тебя переживаем... 🙏🙏🙏.. Как появится 2 сезон.. Сразу будем смотреть.. Спасибо всем участникам актерам .. 💋💋💋✨✨✨
2 мая 2025, 23:13
1
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Светлана Нефёдова
2 мая 2025, 23:14
Оценка
Захватил сюжет... Ждем продолжения с нетерпением.. Алиса мы переживаем за тебя🙏🙏🙏🙏🙏...
2 мая 2025, 23:14
1
0
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Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 23:23
в ответ на сообщение
Светлана Нефёдова от 2 мая 2025, 23:14
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
31 мая 2025, 23:23
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