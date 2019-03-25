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Постер к 8-му сезону телешоу Дорожные войны
Киноафиша Сериалы Дорожные войны Сезоны Сезон 8

Dorozhnye vojny 18+
Название Сезон 8
Премьера сезона 25 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 51
Продолжительность сезона 21 час 15 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Дорожные войны»

В 8-м сезоне шоу «Дорожные войны» авторы проекта показывают зрителям различные ситуации на дорогах – от преступных покатушек «с ветерком» на автомагистралях и «шашечек» в плотном трафике на летней резине до драки участников ДТП, желающих выяснить, «кто прав, а у кого больше прав». Подробности аварии на Кутузовском проспекте Москвы, где погиб видеоблогер Саид Губденский. В нетрезвом виде лихачи могут случайно сбить прохожих. Некоторые дорожные конфликты перерастают в уголовные дела. Спасет ли ужесточение системы наказаний и порядка получения прав от неадекватных личностей и автохамов?

Список серий 8-го сезона телешоу «Дорожные войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 785
Сезон 8 Серия 1
25 марта 2019
Выпуск 786
Сезон 8 Серия 2
26 марта 2019
Выпуск 787
Сезон 8 Серия 3
27 марта 2019
Выпуск 788
Сезон 8 Серия 4
28 марта 2019
Выпуск 789
Сезон 8 Серия 5
1 апреля 2019
Выпуск 790
Сезон 8 Серия 6
2 апреля 2019
Выпуск 791
Сезон 8 Серия 7
3 апреля 2019
Выпуск 792
Сезон 8 Серия 8
4 апреля 2019
Выпуск 793
Сезон 8 Серия 9
8 апреля 2019
Выпуск 794
Сезон 8 Серия 10
9 апреля 2019
Выпуск 795
Сезон 8 Серия 11
10 апреля 2019
Выпуск 796
Сезон 8 Серия 12
11 апреля 2019
Выпуск 797
Сезон 8 Серия 13
15 апреля 2019
Выпуск 798
Сезон 8 Серия 14
16 апреля 2019
Выпуск 799
Сезон 8 Серия 15
17 апреля 2019
Выпуск 800
Сезон 8 Серия 16
18 апреля 2019
Выпуск 801
Сезон 8 Серия 17
22 апреля 2019
Выпуск 802
Сезон 8 Серия 18
23 апреля 2019
Выпуск 803
Сезон 8 Серия 19
24 апреля 2019
Выпуск 804
Сезон 8 Серия 20
25 апреля 2019
Выпуск 805
Сезон 8 Серия 21
6 мая 2019
Выпуск 806
Сезон 8 Серия 22
7 мая 2019
Выпуск 807
Сезон 8 Серия 23
13 мая 2019
Выпуск 808
Сезон 8 Серия 24
14 мая 2019
Выпуск 809
Сезон 8 Серия 25
15 мая 2019
Выпуск 810
Сезон 8 Серия 26
16 мая 2019
Выпуск 811
Сезон 8 Серия 27
20 мая 2019
Выпуск 812
Сезон 8 Серия 28
21 мая 2019
Выпуск 813
Сезон 8 Серия 29
22 мая 2019
Выпуск 814
Сезон 8 Серия 30
23 мая 2019
Выпуск 815
Сезон 8 Серия 31
27 мая 2019
Выпуск 816
Сезон 8 Серия 32
28 мая 2019
Выпуск 817
Сезон 8 Серия 33
29 мая 2019
Выпуск 818
Сезон 8 Серия 34
30 мая 2019
Выпуск 819
Сезон 8 Серия 35
3 июня 2019
Выпуск 820
Сезон 8 Серия 36
4 июня 2019
Выпуск 821
Сезон 8 Серия 37
5 июня 2019
Выпуск 822
Сезон 8 Серия 38
6 июня 2019
Выпуск 822
Сезон 8 Серия 39
13 июня 2019
Выпуск 823
Сезон 8 Серия 40
17 июня 2019
Выпуск 824
Сезон 8 Серия 41
18 июня 2019
Выпуск 825
Сезон 8 Серия 42
19 июня 2019
Выпуск 826
Сезон 8 Серия 43
20 июня 2019
Выпуск 827
Сезон 8 Серия 44
24 июня 2019
Выпуск 828
Сезон 8 Серия 45
25 июня 2019
Выпуск 829
Сезон 8 Серия 46
26 июня 2019
Выпуск 830
Сезон 8 Серия 47
27 июня 2019
Выпуск 831
Сезон 8 Серия 48
1 июля 2019
Выпуск 832
Сезон 8 Серия 49
2 июля 2019
Выпуск 833
Сезон 8 Серия 50
3 июля 2019
Выпуск 834
Сезон 8 Серия 51
12 августа 2019
График выхода всех сериалов
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