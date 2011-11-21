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Постер к 3-му сезону телешоу Дорожные войны
Киноафиша Сериалы Дорожные войны Сезоны Сезон 3

Dorozhnye vojny 18+
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 ноября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 166
Продолжительность сезона 69 часов 10 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Дорожные войны»

В 3-м сезоне шоу «Дорожные войны» каждый день и даже каждый час происходят невероятные, а порой абсурдные происшествия на автомагистралях. Этот проект представляет собой документальное шоу, основанное на материале, снятом видеорегистраторами патрульных машин, уличными камерами видеофиксации, случайными очевидцами и съемочной группой, которая выезжает на дежурства вместе с экипажами ГИБДД. Две главные русские проблемы – дураки и дороги – по-прежнему актуальны. Теперь, когда появились камеры видеонаблюдения, можно оценить масштаб происходящего. Некоторые сюжеты оказываются поучительными, другие просто вызывают недоумение.

Список серий 3-го сезона телешоу «Дорожные войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 281
Сезон 3 Серия 1
21 ноября 2011
Выпуск 282
Сезон 3 Серия 2
22 ноября 2011
Выпуск 283
Сезон 3 Серия 3
23 ноября 2011
Выпуск 284
Сезон 3 Серия 4
24 ноября 2011
Выпуск 285
Сезон 3 Серия 5
25 ноября 2011
Выпуск 286
Сезон 3 Серия 6
28 ноября 2011
Выпуск 287
Сезон 3 Серия 7
29 ноября 2011
Выпуск 288
Сезон 3 Серия 8
30 ноября 2011
Выпуск 289
Сезон 3 Серия 9
1 декабря 2011
Выпуск 290
Сезон 3 Серия 10
2 декабря 2011
Выпуск 291
Сезон 3 Серия 11
5 декабря 2011
Выпуск 292
Сезон 3 Серия 12
6 декабря 2011
Выпуск 293
Сезон 3 Серия 13
7 декабря 2011
Выпуск 294
Сезон 3 Серия 14
8 декабря 2011
Выпуск 295
Сезон 3 Серия 15
9 декабря 2011
Выпуск 296
Сезон 3 Серия 16
12 декабря 2011
Выпуск 297
Сезон 3 Серия 17
13 декабря 2011
Выпуск 298
Сезон 3 Серия 18
14 декабря 2011
Выпуск 299
Сезон 3 Серия 19
15 декабря 2011
Выпуск 300
Сезон 3 Серия 20
16 декабря 2011
Выпуск 301
Сезон 3 Серия 21
19 декабря 2011
Выпуск 302
Сезон 3 Серия 22
20 декабря 2011
Выпуск 303
Сезон 3 Серия 23
21 декабря 2011
Выпуск 304
Сезон 3 Серия 24
22 декабря 2011
Выпуск 305
Сезон 3 Серия 25
23 декабря 2011
Выпуск 306
Сезон 3 Серия 26
26 декабря 2011
Выпуск 307
Сезон 3 Серия 27
27 декабря 2011
Выпуск 308
Сезон 3 Серия 28
28 декабря 2011
Выпуск 309
Сезон 3 Серия 29
29 декабря 2011
Выпуск 310
Сезон 3 Серия 30
30 декабря 2011
Выпуск 311
Сезон 3 Серия 31
2 января 2012
Выпуск 312
Сезон 3 Серия 32
3 января 2012
Выпуск 313
Сезон 3 Серия 33
4 января 2012
Выпуск 314
Сезон 3 Серия 34
5 января 2012
Выпуск 315
Сезон 3 Серия 35
6 января 2012
Выпуск 316
Сезон 3 Серия 36
9 января 2012
Выпуск 317
Сезон 3 Серия 37
10 января 2012
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Сезон 3 Серия 38
11 января 2012
Выпуск 319
Сезон 3 Серия 39
12 января 2012
Выпуск 320
Сезон 3 Серия 40
13 января 2012
Выпуск 321
Сезон 3 Серия 41
16 января 2012
Выпуск 322
Сезон 3 Серия 42
17 января 2012
Выпуск 323
Сезон 3 Серия 43
18 января 2012
Выпуск 324
Сезон 3 Серия 44
19 января 2012
Выпуск 325
Сезон 3 Серия 45
20 января 2012
Выпуск 326
Сезон 3 Серия 46
23 января 2012
Выпуск 327
Сезон 3 Серия 47
24 января 2012
Выпуск 328
Сезон 3 Серия 48
25 января 2012
Выпуск 329
Сезон 3 Серия 49
26 января 2012
Выпуск 330
Сезон 3 Серия 50
27 января 2012
Выпуск 331
Сезон 3 Серия 51
30 января 2012
Выпуск 332
Сезон 3 Серия 52
31 января 2012
Выпуск 333
Сезон 3 Серия 53
1 февраля 2012
Выпуск 334
Сезон 3 Серия 54
2 февраля 2012
Выпуск 335
Сезон 3 Серия 55
3 февраля 2012
Выпуск 336
Сезон 3 Серия 56
4 февраля 2012
Выпуск 337
Сезон 3 Серия 57
5 февраля 2012
Выпуск 338
Сезон 3 Серия 58
6 февраля 2012
Выпуск 339
Сезон 3 Серия 59
7 февраля 2012
Выпуск 340
Сезон 3 Серия 60
8 февраля 2012
Выпуск 341
Сезон 3 Серия 61
9 февраля 2012
Выпуск 342
Сезон 3 Серия 62
10 февраля 2012
Выпуск 343
Сезон 3 Серия 63
11 февраля 2012
Выпуск 344
Сезон 3 Серия 64
12 февраля 2012
Выпуск 345
Сезон 3 Серия 65
13 февраля 2012
Выпуск 346
Сезон 3 Серия 66
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Выпуск 347
Сезон 3 Серия 67
15 февраля 2012
Выпуск 348
Сезон 3 Серия 68
16 февраля 2012
Выпуск 349
Сезон 3 Серия 69
17 февраля 2012
Выпуск 350
Сезон 3 Серия 70
18 февраля 2012
Выпуск 351
Сезон 3 Серия 71
19 февраля 2012
Выпуск 352
Сезон 3 Серия 72
20 февраля 2012
Выпуск 353
Сезон 3 Серия 73
21 февраля 2012
Выпуск 354
Сезон 3 Серия 74
22 февраля 2012
Выпуск 355
Сезон 3 Серия 75
23 февраля 2012
Выпуск 356
Сезон 3 Серия 76
24 февраля 2012
Выпуск 357
Сезон 3 Серия 77
25 февраля 2012
Выпуск 358
Сезон 3 Серия 78
26 февраля 2012
Выпуск 359
Сезон 3 Серия 79
27 февраля 2012
Выпуск 360
Сезон 3 Серия 80
28 февраля 2012
Выпуск 361
Сезон 3 Серия 81
29 февраля 2012
Выпуск 362
Сезон 3 Серия 82
1 марта 2012
Выпуск 363
Сезон 3 Серия 83
2 марта 2012
Выпуск 364
Сезон 3 Серия 84
3 марта 2012
Выпуск 365
Сезон 3 Серия 85
4 марта 2012
Выпуск 366
Сезон 3 Серия 86
5 марта 2012
Выпуск 367
Сезон 3 Серия 87
6 марта 2012
Выпуск 368
Сезон 3 Серия 88
7 марта 2012
Выпуск 369
Сезон 3 Серия 89
8 марта 2012
Выпуск 370
Сезон 3 Серия 90
9 марта 2012
Выпуск 371
Сезон 3 Серия 91
10 марта 2012
Выпуск 372
Сезон 3 Серия 92
11 марта 2012
Выпуск 373
Сезон 3 Серия 93
12 марта 2012
Выпуск 374
Сезон 3 Серия 94
13 марта 2012
Выпуск 375
Сезон 3 Серия 95
14 марта 2012
Выпуск 376
Сезон 3 Серия 96
15 марта 2012
Выпуск 377
Сезон 3 Серия 97
16 марта 2012
Выпуск 378
Сезон 3 Серия 98
17 марта 2012
Выпуск 379
Сезон 3 Серия 99
18 марта 2012
Выпуск 380
Сезон 3 Серия 100
19 марта 2012
Выпуск 381
Сезон 3 Серия 101
20 марта 2012
Выпуск 382
Сезон 3 Серия 102
21 марта 2012
Выпуск 383
Сезон 3 Серия 103
22 марта 2012
Выпуск 384
Сезон 3 Серия 104
23 марта 2012
Выпуск 385
Сезон 3 Серия 105
24 марта 2012
Выпуск 386
Сезон 3 Серия 106
25 марта 2012
Выпуск 387
Сезон 3 Серия 107
26 марта 2012
Выпуск 388
Сезон 3 Серия 108
27 марта 2012
Выпуск 389
Сезон 3 Серия 109
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Выпуск 390
Сезон 3 Серия 110
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Выпуск 391
Сезон 3 Серия 111
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Выпуск 392
Сезон 3 Серия 112
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Выпуск 393
Сезон 3 Серия 113
1 апреля 2012
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Сезон 3 Серия 114
2 апреля 2012
Выпуск 395
Сезон 3 Серия 115
3 апреля 2012
Выпуск 396
Сезон 3 Серия 116
4 апреля 2012
Выпуск 397
Сезон 3 Серия 117
5 апреля 2012
Выпуск 398
Сезон 3 Серия 118
6 апреля 2012
Выпуск 399
Сезон 3 Серия 119
7 апреля 2012
Выпуск 400
Сезон 3 Серия 120
8 апреля 2012
Выпуск 401
Сезон 3 Серия 121
9 апреля 2012
Выпуск 402
Сезон 3 Серия 122
10 апреля 2012
Выпуск 403
Сезон 3 Серия 123
11 апреля 2012
Выпуск 404
Сезон 3 Серия 124
12 апреля 2012
Выпуск 405
Сезон 3 Серия 125
13 апреля 2012
Выпуск 406
Сезон 3 Серия 126
14 апреля 2012
Выпуск 407
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Выпуск 415
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Выпуск 443
Сезон 3 Серия 163
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22 мая 2012
Выпуск 445
Сезон 3 Серия 165
23 мая 2012
Выпуск 446
Сезон 3 Серия 166
24 мая 2012
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