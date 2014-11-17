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Постер к 6-му сезону телешоу Дорожные войны
Киноафиша Сериалы Дорожные войны Сезоны Сезон 6

Dorozhnye vojny 18+
Название Сезон 6
Премьера сезона 17 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 58
Продолжительность сезона 24 часа 10 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Дорожные войны»

В 6-м сезоне шоу «Дорожные войны» зрителей ожидают истории о нелегких буднях пешеходов, водителей и сотрудников дорожно-патрульной службы. Проблемы представлены с очень жесткой точки зрения. В этих историях нет невиновных. Иными словами проект, продюсером которой является знаменитый аналитик Тигран Кеосаян, призвана научить людей адекватному поведению, даже в самых необычных происшествиях, которые случаются ежедневно на дорогах. Зрители смогут увидеть погоню экипажа ГИБДД за нетрезвым водителем Газели, сумасшедших женщин за рулем, драки и другие хулиганские выходки как водителей, так и пешеходов.

Список серий 6-го сезона телешоу «Дорожные войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 677
Сезон 6 Серия 1
17 ноября 2014
Выпуск 678
Сезон 6 Серия 2
18 ноября 2014
Выпуск 679
Сезон 6 Серия 3
19 ноября 2014
Выпуск 680
Сезон 6 Серия 4
20 ноября 2014
Выпуск 681
Сезон 6 Серия 5
24 ноября 2014
Выпуск 682
Сезон 6 Серия 6
25 ноября 2014
Выпуск 683
Сезон 6 Серия 7
26 ноября 2014
Выпуск 684
Сезон 6 Серия 8
15 декабря 2014
Выпуск 685
Сезон 6 Серия 9
16 декабря 2014
Выпуск 686
Сезон 6 Серия 10
22 декабря 2014
Выпуск 687
Сезон 6 Серия 11
23 декабря 2014
Выпуск 688
Сезон 6 Серия 12
24 декабря 2014
Выпуск 689
Сезон 6 Серия 13
25 декабря 2014
Выпуск 690
Сезон 6 Серия 14
29 декабря 2014
Выпуск 691
Сезон 6 Серия 15
30 декабря 2014
Выпуск 692
Сезон 6 Серия 16
2 марта 2015
Выпуск 693
Сезон 6 Серия 17
3 марта 2015
Выпуск 694
Сезон 6 Серия 18
4 марта 2015
Выпуск 695
Сезон 6 Серия 19
5 марта 2015
Выпуск 696
Сезон 6 Серия 20
9 марта 2015
Выпуск 697
Сезон 6 Серия 21
10 марта 2015
Выпуск 698
Сезон 6 Серия 22
11 марта 2015
Выпуск 699
Сезон 6 Серия 23
12 марта 2015
Выпуск 700
Сезон 6 Серия 24
16 марта 2015
Выпуск 701
Сезон 6 Серия 25
17 марта 2015
Выпуск 702
Сезон 6 Серия 26
18 марта 2015
Выпуск 703
Сезон 6 Серия 27
19 марта 2015
Выпуск 704
Сезон 6 Серия 28
23 марта 2015
Выпуск 705
Сезон 6 Серия 29
24 марта 2015
Выпуск 706
Сезон 6 Серия 30
25 марта 2015
Выпуск 707
Сезон 6 Серия 31
26 марта 2015
Выпуск 708
Сезон 6 Серия 32
30 марта 2015
Выпуск 709
Сезон 6 Серия 33
31 марта 2015
Выпуск 710
Сезон 6 Серия 34
1 апреля 2015
Выпуск 711
Сезон 6 Серия 35
2 апреля 2015
Выпуск 712
Сезон 6 Серия 36
6 апреля 2015
Выпуск 713
Сезон 6 Серия 37
7 апреля 2015
Выпуск 714
Сезон 6 Серия 38
8 апреля 2015
Выпуск 715
Сезон 6 Серия 39
9 апреля 2015
Выпуск 716
Сезон 6 Серия 40
13 апреля 2015
Выпуск 717
Сезон 6 Серия 41
15 апреля 2015
Выпуск 718
Сезон 6 Серия 42
21 апреля 2015
Выпуск 719
Сезон 6 Серия 43
23 апреля 2015
Выпуск 720
Сезон 6 Серия 44
27 апреля 2015
Выпуск 721
Сезон 6 Серия 45
29 апреля 2015
Выпуск 722
Сезон 6 Серия 46
4 мая 2015
Выпуск 723
Сезон 6 Серия 47
5 мая 2015
Выпуск 724
Сезон 6 Серия 48
6 мая 2015
Выпуск 725
Сезон 6 Серия 49
7 мая 2015
Выпуск 726
Сезон 6 Серия 50
18 мая 2015
Выпуск 727
Сезон 6 Серия 51
19 мая 2015
Выпуск 728
Сезон 6 Серия 52
27 мая 2015
Выпуск 729
Сезон 6 Серия 53
28 мая 2015
Выпуск 730
Сезон 6 Серия 54
11 июня 2015
Выпуск 731
Сезон 6 Серия 55
15 июня 2015
Выпуск 732
Сезон 6 Серия 56
16 июня 2015
Выпуск 733
Сезон 6 Серия 57
17 июня 2015
Выпуск 734
Сезон 6 Серия 58
18 июня 2015
График выхода всех сериалов
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