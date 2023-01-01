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Дорожные войны
Сезоны
Дорожные войны, список сезонов
Dorozhnye vojny
18+
Год выпуска
2010
Страна
Россия
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Че!
Список сезонов телешоу «Дорожные войны»
Сезон 1
55 эпизодов
21 июня 2010 - 22 сентября 2010
Сезон 2
225 эпизодов
3 января 2011 - 17 октября 2011
Сезон 3
166 эпизодов
21 ноября 2011 - 24 мая 2012
Сезон 4
150 эпизодов
6 августа 2012 - 1 марта 2013
Сезон 5
80 эпизодов
2 сентября 2013 - 21 февраля 2014
Сезон 6
58 эпизодов
17 ноября 2014 - 18 июня 2015
Сезон 7
50 эпизодов
20 августа 2018 - 18 декабря 2018
Сезон 8
51 эпизод
25 марта 2019 - 12 августа 2019
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