Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 7-му сезону телешоу Дорожные войны
Киноафиша Сериалы Дорожные войны Сезоны Сезон 7

Dorozhnye vojny 18+
Название Сезон 7
Премьера сезона 20 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 50
Продолжительность сезона 20 часов 50 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Дорожные войны»

В 7-м сезоне шоу «Дорожные войны» представлены специальные репортажи с места событий. Зрители получат возможность увидеть происшествие под разными углами – как со стороны водителей, так и со стороны пострадавших. Станет понятно, что как правило во время автомобильных аварий виноваты оказываются обе стороны. Также в программе есть несколько рубрик, в том числе «Звезда на дороге» – новости об известных людях на дорогах, а также «Видео от зрителей» – ролики, которые присылают поклонники телевизионного проекта. Программа «Дорожные войны» выходит на канале «Че» с начала лета 2010 года.

Список серий 7-го сезона телешоу «Дорожные войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 735
Сезон 7 Серия 1
20 августа 2018
Выпуск 736
Сезон 7 Серия 2
20 августа 2018
Выпуск 737
Сезон 7 Серия 3
21 августа 2018
Выпуск 738
Сезон 7 Серия 4
22 августа 2018
Выпуск 739
Сезон 7 Серия 5
23 августа 2018
Выпуск 740
Сезон 7 Серия 6
27 августа 2018
Выпуск 741
Сезон 7 Серия 7
28 августа 2018
Выпуск 742
Сезон 7 Серия 8
29 августа 2018
Выпуск 743
Сезон 7 Серия 9
30 августа 2018
Выпуск 744
Сезон 7 Серия 10
3 сентября 2018
Выпуск 745
Сезон 7 Серия 11
4 сентября 2018
Выпуск 746
Сезон 7 Серия 12
5 сентября 2018
Выпуск 747
Сезон 7 Серия 13
6 сентября 2018
Выпуск 748
Сезон 7 Серия 14
10 сентября 2018
Выпуск 749
Сезон 7 Серия 15
11 сентября 2018
Выпуск 750
Сезон 7 Серия 16
12 сентября 2018
Выпуск 751
Сезон 7 Серия 17
13 сентября 2018
Выпуск 752
Сезон 7 Серия 18
17 сентября 2018
Выпуск 753
Сезон 7 Серия 19
18 сентября 2018
Выпуск 754
Сезон 7 Серия 20
19 сентября 2018
Выпуск 755
Сезон 7 Серия 21
20 сентября 2018
Выпуск 756
Сезон 7 Серия 22
24 сентября 2018
Выпуск 757
Сезон 7 Серия 23
25 сентября 2018
Выпуск 758
Сезон 7 Серия 24
26 сентября 2018
Выпуск 759
Сезон 7 Серия 25
27 сентября 2018
Выпуск 760
Сезон 7 Серия 26
1 октября 2018
Выпуск 761
Сезон 7 Серия 27
2 октября 2018
Выпуск 762
Сезон 7 Серия 28
3 октября 2018
Выпуск 763
Сезон 7 Серия 29
4 октября 2018
Выпуск 764
Сезон 7 Серия 30
8 октября 2018
Выпуск 765
Сезон 7 Серия 31
9 октября 2018
Выпуск 766
Сезон 7 Серия 32
10 октября 2018
Выпуск 767
Сезон 7 Серия 33
11 октября 2018
Выпуск 768
Сезон 7 Серия 34
6 ноября 2018
Выпуск 769
Сезон 7 Серия 35
7 ноября 2018
Выпуск 770
Сезон 7 Серия 36
8 ноября 2018
Выпуск 771
Сезон 7 Серия 37
12 ноября 2018
Выпуск 772
Сезон 7 Серия 38
13 ноября 2018
Выпуск 773
Сезон 7 Серия 39
14 ноября 2018
Выпуск 774
Сезон 7 Серия 40
15 ноября 2018
Выпуск 775
Сезон 7 Серия 41
3 декабря 2018
Выпуск 776
Сезон 7 Серия 42
4 декабря 2018
Выпуск 777
Сезон 7 Серия 43
5 декабря 2018
Выпуск 778
Сезон 7 Серия 44
6 декабря 2018
Выпуск 779
Сезон 7 Серия 45
10 декабря 2018
Выпуск 780
Сезон 7 Серия 46
11 декабря 2018
Выпуск 781
Сезон 7 Серия 47
12 декабря 2018
Выпуск 782
Сезон 7 Серия 48
13 декабря 2018
Выпуск 783
Сезон 7 Серия 49
17 декабря 2018
Выпуск 784
Сезон 7 Серия 50
18 декабря 2018
График выхода всех сериалов
Related video
Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»
Пугачева выйдет на театральную сцену в Каннах: удивитесь, узнав подробности
Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад
Ответьте на вопросы теста, а мы угадаем ваш пол и возраст
«Слышу голос из прекрасного далека»: вот как цензура «убила» настоящий смысл советского шлягера
«Она до сих пор плачет»: убитую горем дочь Захарова сняли на кладбище
«На поле танки грохотали» — плагиат: вот о чем пели в песне на самом деле
Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей
Имена самых инфантильных женщин начинаются на эту букву: проверьте себя
«Предательница»: жизнь Медведевой разделилась на до и после из-за одного поступка
Помните блондинку из проекта «6 кадров»? Муж-француз месяцами держит ее взаперти
Этот мальчик в тюбетейке умер мучительной смертью: весь СССР плакал в день его похорон
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше