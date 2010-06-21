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Постер к 1-му сезону телешоу Дорожные войны
Киноафиша Сериалы Дорожные войны Сезоны Сезон 1

Dorozhnye vojny 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 55
Продолжительность сезона 22 часа 55 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Дорожные войны»

В 1-м сезоне шоу «Дорожные войны» жизнь работников ГИБДД опасна и трудна. За основу проекта взяты материалы, снятые камерами видеонаблюдения патрульных машин, видеорегистраторами, уличными камерами и случайными свидетелями. Помимо этого, съемочная команда ДТВ снимает собственные репортажи, а также выезжает на дежурство вместе с гаишниками. Их ждет немало поразительных открытий. Большое количество водителей не соблюдает правила дорожного движения. Реальность оказывается гораздо более страшной, чем можно было бы даже представить. Ведущим проекта является Антон Белан, голос за кадром – известный диктор Сергей Вострецов.

Список серий 1-го сезона телешоу «Дорожные войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 001
Сезон 1 Серия 1
21 июня 2010
Выпуск 002
Сезон 1 Серия 2
22 июня 2010
Выпуск 003
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2010
Выпуск 004
Сезон 1 Серия 4
24 июня 2010
Выпуск 005
Сезон 1 Серия 5
28 июня 2010
Выпуск 006
Сезон 1 Серия 6
29 июня 2010
Выпуск 007
Сезон 1 Серия 7
30 июня 2010
Выпуск 008
Сезон 1 Серия 8
1 июля 2010
Выпуск 009
Сезон 1 Серия 9
5 июля 2010
Выпуск 010
Сезон 1 Серия 10
6 июля 2010
Выпуск 011
Сезон 1 Серия 11
7 июля 2010
Выпуск 012
Сезон 1 Серия 12
8 июля 2010
Выпуск 013
Сезон 1 Серия 13
12 июля 2010
Выпуск 014
Сезон 1 Серия 14
13 июля 2010
Выпуск 015
Сезон 1 Серия 15
14 июля 2010
Выпуск 016
Сезон 1 Серия 16
15 июля 2010
Выпуск 017
Сезон 1 Серия 17
19 июля 2010
Выпуск 018
Сезон 1 Серия 18
20 июля 2010
Выпуск 019
Сезон 1 Серия 19
21 июля 2010
Выпуск 020
Сезон 1 Серия 20
22 июля 2010
Выпуск 021
Сезон 1 Серия 21
26 июля 2010
Выпуск 022
Сезон 1 Серия 22
27 июля 2010
Выпуск 023
Сезон 1 Серия 23
28 июля 2010
Выпуск 024
Сезон 1 Серия 24
29 июля 2010
Выпуск 025
Сезон 1 Серия 25
2 августа 2010
Выпуск 026
Сезон 1 Серия 26
3 августа 2010
Выпуск 027
Сезон 1 Серия 27
4 августа 2010
Выпуск 028
Сезон 1 Серия 28
5 августа 2010
Выпуск 029
Сезон 1 Серия 29
9 августа 2010
Выпуск 030
Сезон 1 Серия 30
10 августа 2010
Выпуск 031
Сезон 1 Серия 31
11 августа 2010
Выпуск 032
Сезон 1 Серия 32
12 августа 2010
Выпуск 033
Сезон 1 Серия 33
16 августа 2010
Выпуск 034
Сезон 1 Серия 34
17 августа 2010
Выпуск 035
Сезон 1 Серия 35
18 августа 2010
Выпуск 036
Сезон 1 Серия 36
19 августа 2010
Выпуск 037
Сезон 1 Серия 37
23 августа 2010
Выпуск 038
Сезон 1 Серия 38
24 августа 2010
Выпуск 039
Сезон 1 Серия 39
25 августа 2010
Выпуск 040
Сезон 1 Серия 40
26 августа 2010
Выпуск 041
Сезон 1 Серия 41
30 августа 2010
Выпуск 042
Сезон 1 Серия 42
31 августа 2010
Выпуск 043
Сезон 1 Серия 43
1 сентября 2010
Выпуск 044
Сезон 1 Серия 44
2 сентября 2010
Выпуск 045
Сезон 1 Серия 45
6 сентября 2010
Выпуск 046
Сезон 1 Серия 46
7 сентября 2010
Выпуск 047
Сезон 1 Серия 47
8 сентября 2010
Выпуск 048
Сезон 1 Серия 48
9 сентября 2010
Выпуск 049
Сезон 1 Серия 49
13 сентября 2010
Выпуск 050
Сезон 1 Серия 50
14 сентября 2010
Выпуск 051
Сезон 1 Серия 51
15 сентября 2010
Выпуск 052
Сезон 1 Серия 52
16 сентября 2010
Выпуск 053
Сезон 1 Серия 53
20 сентября 2010
Выпуск 054
Сезон 1 Серия 54
21 сентября 2010
Выпуск 055
Сезон 1 Серия 55
22 сентября 2010
График выхода всех сериалов
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