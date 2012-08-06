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Постер к 4-му сезону телешоу Дорожные войны
Киноафиша Сериалы Дорожные войны Сезоны Сезон 4

Dorozhnye vojny 18+
Название Сезон 4
Премьера сезона 6 августа 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 150
Продолжительность сезона 62 часа 30 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Дорожные войны»

В 4-м сезоне шоу «Дорожные войны» рассматривается материал о случившемся на одной из столичных улиц. Ролик снял свидетель произошедшего. Видео кажется шокирующим – машина сбила маленького ребенка! Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и оказался под колесами автомобиля. Водитель немедленно позвонил в скорую. Вокруг тут же начала собираться толпа зевак. Среди прохожих оказался врач, который оказал первую помощь. На место прибыл отец ребенка, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Игнорируя состояние своего сына, он начал драться с прохожим, который задавал вопросы ребенку. 

Список серий 4-го сезона телешоу «Дорожные войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 447
Сезон 4 Серия 1
6 августа 2012
Выпуск 448
Сезон 4 Серия 2
7 августа 2012
Выпуск 449
Сезон 4 Серия 3
8 августа 2012
Выпуск 450
Сезон 4 Серия 4
9 августа 2012
Выпуск 451
Сезон 4 Серия 5
10 августа 2012
Выпуск 452
Сезон 4 Серия 6
11 августа 2012
Выпуск 453
Сезон 4 Серия 7
12 августа 2012
Выпуск 454
Сезон 4 Серия 8
13 августа 2012
Выпуск 455
Сезон 4 Серия 9
14 августа 2012
Выпуск 456
Сезон 4 Серия 10
15 августа 2012
Выпуск 457
Сезон 4 Серия 11
16 августа 2012
Выпуск 458
Сезон 4 Серия 12
17 августа 2012
Выпуск 459
Сезон 4 Серия 13
18 августа 2012
Выпуск 460
Сезон 4 Серия 14
19 августа 2012
Выпуск 461
Сезон 4 Серия 15
20 августа 2012
Выпуск 462
Сезон 4 Серия 16
21 августа 2012
Выпуск 463
Сезон 4 Серия 17
22 августа 2012
Выпуск 464
Сезон 4 Серия 18
23 августа 2012
Выпуск 465
Сезон 4 Серия 19
24 августа 2012
Выпуск 466
Сезон 4 Серия 20
25 августа 2012
Выпуск 467
Сезон 4 Серия 21
26 августа 2012
Выпуск 468
Сезон 4 Серия 22
27 августа 2012
Выпуск 469
Сезон 4 Серия 23
28 августа 2012
Выпуск 470
Сезон 4 Серия 24
29 августа 2012
Выпуск 471
Сезон 4 Серия 25
30 августа 2012
Выпуск 472
Сезон 4 Серия 26
31 августа 2012
Выпуск 473
Сезон 4 Серия 27
1 сентября 2012
Выпуск 474
Сезон 4 Серия 28
2 сентября 2012
Выпуск 475
Сезон 4 Серия 29
3 сентября 2012
Выпуск 476
Сезон 4 Серия 30
4 сентября 2012
Выпуск 477
Сезон 4 Серия 31
5 сентября 2012
Выпуск 478
Сезон 4 Серия 32
6 сентября 2012
Выпуск 479
Сезон 4 Серия 33
7 сентября 2012
Выпуск 480
Сезон 4 Серия 34
8 сентября 2012
Выпуск 481
Сезон 4 Серия 35
9 сентября 2012
Выпуск 482
Сезон 4 Серия 36
10 сентября 2012
Выпуск 483
Сезон 4 Серия 37
11 сентября 2012
Выпуск 484
Сезон 4 Серия 38
12 сентября 2012
Выпуск 485
Сезон 4 Серия 39
13 сентября 2012
Выпуск 486
Сезон 4 Серия 40
14 сентября 2012
Выпуск 487
Сезон 4 Серия 41
17 сентября 2012
Выпуск 488
Сезон 4 Серия 42
18 сентября 2012
Выпуск 489
Сезон 4 Серия 43
19 сентября 2012
Выпуск 490
Сезон 4 Серия 44
20 сентября 2012
Выпуск 491
Сезон 4 Серия 45
21 сентября 2012
Выпуск 492
Сезон 4 Серия 46
24 сентября 2012
Выпуск 493
Сезон 4 Серия 47
25 сентября 2012
Выпуск 494
Сезон 4 Серия 48
26 сентября 2012
Выпуск 495
Сезон 4 Серия 49
27 сентября 2012
Выпуск 496
Сезон 4 Серия 50
28 сентября 2012
Выпуск 497
Сезон 4 Серия 51
1 октября 2012
Выпуск 498
Сезон 4 Серия 52
2 октября 2012
Выпуск 499
Сезон 4 Серия 53
3 октября 2012
Выпуск 500
Сезон 4 Серия 54
4 октября 2012
Выпуск 501
Сезон 4 Серия 55
5 октября 2012
Выпуск 502
Сезон 4 Серия 56
8 октября 2012
Выпуск 503
Сезон 4 Серия 57
9 октября 2012
Выпуск 504
Сезон 4 Серия 58
10 октября 2012
Выпуск 505
Сезон 4 Серия 59
11 октября 2012
Выпуск 506
Сезон 4 Серия 60
12 октября 2012
Выпуск 507
Сезон 4 Серия 61
15 октября 2012
Выпуск 508
Сезон 4 Серия 62
16 октября 2012
Выпуск 509
Сезон 4 Серия 63
17 октября 2012
Выпуск 510
Сезон 4 Серия 64
18 октября 2012
Выпуск 511
Сезон 4 Серия 65
19 октября 2012
Выпуск 512
Сезон 4 Серия 66
22 октября 2012
Выпуск 513
Сезон 4 Серия 67
23 октября 2012
Выпуск 514
Сезон 4 Серия 68
24 октября 2012
Выпуск 515
Сезон 4 Серия 69
25 октября 2012
Выпуск 516
Сезон 4 Серия 70
26 октября 2012
Выпуск 517
Сезон 4 Серия 71
29 октября 2012
Выпуск 518
Сезон 4 Серия 72
30 октября 2012
Выпуск 519
Сезон 4 Серия 73
31 октября 2012
Выпуск 520
Сезон 4 Серия 74
1 ноября 2012
Выпуск 521
Сезон 4 Серия 75
2 ноября 2012
Выпуск 522
Сезон 4 Серия 76
5 ноября 2012
Выпуск 523
Сезон 4 Серия 77
6 ноября 2012
Выпуск 524
Сезон 4 Серия 78
7 ноября 2012
Выпуск 525
Сезон 4 Серия 79
8 ноября 2012
Выпуск 526
Сезон 4 Серия 80
9 ноября 2012
Выпуск 527
Сезон 4 Серия 81
12 ноября 2012
Выпуск 528
Сезон 4 Серия 82
13 ноября 2012
Выпуск 529
Сезон 4 Серия 83
14 ноября 2012
Выпуск 530
Сезон 4 Серия 84
15 ноября 2012
Выпуск 531
Сезон 4 Серия 85
16 ноября 2012
Выпуск 532
Сезон 4 Серия 86
19 ноября 2012
Выпуск 533
Сезон 4 Серия 87
20 ноября 2012
Выпуск 534
Сезон 4 Серия 88
21 ноября 2012
Выпуск 535
Сезон 4 Серия 89
22 ноября 2012
Выпуск 536
Сезон 4 Серия 90
23 ноября 2012
Выпуск 537
Сезон 4 Серия 91
26 ноября 2012
Выпуск 538
Сезон 4 Серия 92
27 ноября 2012
Выпуск 539
Сезон 4 Серия 93
28 ноября 2012
Выпуск 540
Сезон 4 Серия 94
29 ноября 2012
Выпуск 541
Сезон 4 Серия 95
30 ноября 2012
Выпуск 542
Сезон 4 Серия 96
3 декабря 2012
Выпуск 543
Сезон 4 Серия 97
4 декабря 2012
Выпуск 544
Сезон 4 Серия 98
5 декабря 2012
Выпуск 545
Сезон 4 Серия 99
6 декабря 2012
Выпуск 546
Сезон 4 Серия 100
7 декабря 2012
Выпуск 547
Сезон 4 Серия 101
10 декабря 2012
Выпуск 548
Сезон 4 Серия 102
11 декабря 2012
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Сезон 4 Серия 103
12 декабря 2012
Выпуск 550
Сезон 4 Серия 104
13 декабря 2012
Выпуск 551
Сезон 4 Серия 105
14 декабря 2012
Выпуск 552
Сезон 4 Серия 106
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Выпуск 553
Сезон 4 Серия 107
18 декабря 2012
Выпуск 554
Сезон 4 Серия 108
19 декабря 2012
Выпуск 555
Сезон 4 Серия 109
20 декабря 2012
Выпуск 556
Сезон 4 Серия 110
21 декабря 2012
Выпуск 557
Сезон 4 Серия 111
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Сезон 4 Серия 112
25 декабря 2012
Выпуск 559
Сезон 4 Серия 113
26 декабря 2012
Выпуск 560
Сезон 4 Серия 114
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Выпуск 561
Сезон 4 Серия 115
28 декабря 2012
Выпуск 562
Сезон 4 Серия 116
14 января 2013
Выпуск 563
Сезон 4 Серия 117
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Выпуск 564
Сезон 4 Серия 118
16 января 2013
Выпуск 565
Сезон 4 Серия 119
17 января 2013
Выпуск 566
Сезон 4 Серия 120
18 января 2013
Выпуск 567
Сезон 4 Серия 121
21 января 2013
Выпуск 568
Сезон 4 Серия 122
22 января 2013
Выпуск 569
Сезон 4 Серия 123
23 января 2013
Выпуск 570
Сезон 4 Серия 124
24 января 2013
Выпуск 571
Сезон 4 Серия 125
25 января 2013
Выпуск 572
Сезон 4 Серия 126
28 января 2013
Выпуск 573
Сезон 4 Серия 127
29 января 2013
Выпуск 574
Сезон 4 Серия 128
30 января 2013
Выпуск 575
Сезон 4 Серия 129
31 января 2013
Выпуск 576
Сезон 4 Серия 130
1 февраля 2013
Выпуск 577
Сезон 4 Серия 131
4 февраля 2013
Выпуск 578
Сезон 4 Серия 132
5 февраля 2013
Выпуск 579
Сезон 4 Серия 133
6 февраля 2013
Выпуск 580
Сезон 4 Серия 134
7 февраля 2013
Выпуск 581
Сезон 4 Серия 135
8 февраля 2013
Выпуск 582
Сезон 4 Серия 136
11 февраля 2013
Выпуск 583
Сезон 4 Серия 137
12 февраля 2013
Выпуск 584
Сезон 4 Серия 138
13 февраля 2013
Выпуск 585
Сезон 4 Серия 139
14 февраля 2013
Выпуск 586
Сезон 4 Серия 140
15 февраля 2013
Выпуск 587
Сезон 4 Серия 141
18 февраля 2013
Выпуск 588
Сезон 4 Серия 142
19 февраля 2013
Выпуск 589
Сезон 4 Серия 143
20 февраля 2013
Выпуск 590
Сезон 4 Серия 144
21 февраля 2013
Выпуск 591
Сезон 4 Серия 145
22 февраля 2013
Выпуск 592
Сезон 4 Серия 146
25 февраля 2013
Выпуск 593
Сезон 4 Серия 147
26 февраля 2013
Выпуск 594
Сезон 4 Серия 148
27 февраля 2013
Выпуск 595
Сезон 4 Серия 149
28 февраля 2013
Выпуск 596
Сезон 4 Серия 150
1 марта 2013
График выхода всех сериалов
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