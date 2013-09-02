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Постер к 5-му сезону телешоу Дорожные войны
Киноафиша Сериалы Дорожные войны Сезоны Сезон 5

Dorozhnye vojny 18+
Название Сезон 5
Премьера сезона 2 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 80
Продолжительность сезона 33 часа 20 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Дорожные войны»

В 5-м сезоне шоу «Дорожные войны» продолжаются истории об автомобильных авариях, нетрезвых водителях и инспекторах ГАИ, которые не прочь нажиться на правонарушениях водителей и вместо того, чтобы оформить взыскание, положить взятку себе в карман. В основном в основе сюжетов лежат новостные выпуски, выдержки из программы «Чрезвычайное происшествие» и различных интернет-ресурсов. Проект состоит из рубрик «Я очевидец», куда попадают сюжеты, присланные зрителями, «Камера наблюдения» (кадры с места события, снятые камерами внешнего наблюдения), а также «Пьяный за рулем» (зачастую комичные ситуации с участием нетрезвых водителей).

Список серий 5-го сезона телешоу «Дорожные войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 597
Сезон 5 Серия 1
2 сентября 2013
Выпуск 598
Сезон 5 Серия 2
3 сентября 2013
Выпуск 599
Сезон 5 Серия 3
4 сентября 2013
Выпуск 600
Сезон 5 Серия 4
5 сентября 2013
Выпуск 601
Сезон 5 Серия 5
6 сентября 2013
Выпуск 602
Сезон 5 Серия 6
9 сентября 2013
Выпуск 603
Сезон 5 Серия 7
10 сентября 2013
Выпуск 604
Сезон 5 Серия 8
11 сентября 2013
Выпуск 605
Сезон 5 Серия 9
12 сентября 2013
Выпуск 606
Сезон 5 Серия 10
13 сентября 2013
Выпуск 607
Сезон 5 Серия 11
16 сентября 2013
Выпуск 608
Сезон 5 Серия 12
17 сентября 2013
Выпуск 609
Сезон 5 Серия 13
18 сентября 2013
Выпуск 610
Сезон 5 Серия 14
19 сентября 2013
Выпуск 611
Сезон 5 Серия 15
20 сентября 2013
Выпуск 612
Сезон 5 Серия 16
23 сентября 2013
Выпуск 613
Сезон 5 Серия 17
24 сентября 2013
Выпуск 614
Сезон 5 Серия 18
25 сентября 2013
Выпуск 615
Сезон 5 Серия 19
26 сентября 2013
Выпуск 616
Сезон 5 Серия 20
27 сентября 2013
Выпуск 617
Сезон 5 Серия 21
30 сентября 2013
Выпуск 618
Сезон 5 Серия 22
1 октября 2013
Выпуск 619
Сезон 5 Серия 23
2 октября 2013
Выпуск 620
Сезон 5 Серия 24
3 октября 2013
Выпуск 621
Сезон 5 Серия 25
4 октября 2013
Выпуск 622
Сезон 5 Серия 26
7 октября 2013
Выпуск 623
Сезон 5 Серия 27
8 октября 2013
Выпуск 624
Сезон 5 Серия 28
9 октября 2013
Выпуск 625
Сезон 5 Серия 29
10 октября 2013
Выпуск 626
Сезон 5 Серия 30
11 октября 2013
Выпуск 627
Сезон 5 Серия 31
14 октября 2013
Выпуск 628
Сезон 5 Серия 32
15 октября 2013
Выпуск 629
Сезон 5 Серия 33
16 октября 2013
Выпуск 630
Сезон 5 Серия 34
17 октября 2013
Выпуск 631
Сезон 5 Серия 35
18 октября 2013
Выпуск 632
Сезон 5 Серия 36
21 октября 2013
Выпуск 633
Сезон 5 Серия 37
22 октября 2013
Выпуск 634
Сезон 5 Серия 38
23 октября 2013
Выпуск 635
Сезон 5 Серия 39
24 октября 2013
Выпуск 636
Сезон 5 Серия 40
25 октября 2013
Выпуск 637
Сезон 5 Серия 41
28 октября 2013
Выпуск 638
Сезон 5 Серия 42
29 октября 2013
Выпуск 639
Сезон 5 Серия 43
30 октября 2013
Выпуск 640
Сезон 5 Серия 44
31 октября 2013
Выпуск 641
Сезон 5 Серия 45
1 ноября 2013
Выпуск 642
Сезон 5 Серия 46
16 декабря 2013
Выпуск 643
Сезон 5 Серия 47
17 декабря 2013
Выпуск 644
Сезон 5 Серия 48
18 декабря 2013
Выпуск 645
Сезон 5 Серия 49
19 декабря 2013
Выпуск 646
Сезон 5 Серия 50
20 декабря 2013
Выпуск 647
Сезон 5 Серия 51
23 декабря 2013
Выпуск 648
Сезон 5 Серия 52
24 декабря 2013
Выпуск 649
Сезон 5 Серия 53
25 декабря 2013
Выпуск 650
Сезон 5 Серия 54
26 декабря 2013
Выпуск 651
Сезон 5 Серия 55
27 декабря 2013
Выпуск 652
Сезон 5 Серия 56
20 января 2014
Выпуск 653
Сезон 5 Серия 57
21 января 2014
Выпуск 654
Сезон 5 Серия 58
22 января 2014
Выпуск 655
Сезон 5 Серия 59
23 января 2014
Выпуск 656
Сезон 5 Серия 60
24 января 2014
Выпуск 657
Сезон 5 Серия 61
27 января 2014
Выпуск 658
Сезон 5 Серия 62
28 января 2014
Выпуск 659
Сезон 5 Серия 63
29 января 2014
Выпуск 660
Сезон 5 Серия 64
30 января 2014
Выпуск 661
Сезон 5 Серия 65
31 января 2014
Выпуск 662
Сезон 5 Серия 66
3 февраля 2014
Выпуск 663
Сезон 5 Серия 67
4 февраля 2014
Выпуск 664
Сезон 5 Серия 68
5 февраля 2014
Выпуск 665
Сезон 5 Серия 69
6 февраля 2014
Выпуск 666
Сезон 5 Серия 70
7 февраля 2014
Выпуск 667
Сезон 5 Серия 71
10 февраля 2014
Выпуск 668
Сезон 5 Серия 72
11 февраля 2014
Выпуск 669
Сезон 5 Серия 73
12 февраля 2014
Выпуск 670
Сезон 5 Серия 74
13 февраля 2014
Выпуск 671
Сезон 5 Серия 75
14 февраля 2014
Выпуск 672
Сезон 5 Серия 76
17 февраля 2014
Выпуск 673
Сезон 5 Серия 77
18 февраля 2014
Выпуск 674
Сезон 5 Серия 78
19 февраля 2014
Выпуск 675
Сезон 5 Серия 79
20 февраля 2014
Выпуск 676
Сезон 5 Серия 80
21 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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