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Постер к 1-му сезону сериала Люди будущего
Киноафиша Сериалы Люди будущего Сезоны Сезон 1

The Tomorrow People 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Люди будущего»

В 1-м сезоне сериала «Люди будущего» эволюция преподносит всему человечеству неожиданный сюрприз. Новое поколение людей в разных странах начинает появляться с экстраординарными способностями. Кто-то из детей умеет двигать предметы силой мысли, кто-то – проникать в разум других людей, а кто-то – даже перемещаться в пространстве со скоростью света. Разумеется, эти вундеркинды сразу же привлекают внимание правительства и преступного мира. Они становятся опасным товаром, который не должен попасть в плохие руки. Стивен – один из таких подростков, который живет в подземной лаборатории своего дяди-ученого Джеда.

Список серий 1-го сезона сериала «Люди будущего» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2013
Слишком глубоко In Too Deep
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2013
Прерванная жизнь Girl, Interrupted
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2013
Убить или быть убитым Kill or Be Killed
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2013
Все завтрашние вечеринки All Tomorrow's Parties
Сезон 1 Серия 5
6 ноября 2013
Сожалею о вашей потере Sorry For Your Loss
Сезон 1 Серия 6
13 ноября 2013
Ошибка Пиксела Limbo
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 2013
Танатос Thanatos
Сезон 1 Серия 8
4 декабря 2013
Дверь смерти Death's Door
Сезон 1 Серия 9
11 декабря 2013
Цитадель The Citadel
Сезон 1 Серия 10
15 января 2014
Грохот Rumble
Сезон 1 Серия 11
22 января 2014
Легкая добыча Sitting Ducks
Сезон 1 Серия 12
29 января 2014
Все рушится Things Fall Apart
Сезон 1 Серия 13
5 февраля 2014
Сторож брату своему Brother's Keeper
Сезон 1 Серия 14
26 февраля 2014
Враг моего врага Enemy of My Enemy
Сезон 1 Серия 15
5 марта 2014
Супергерой Superhero
Сезон 1 Серия 16
17 марта 2014
Эндшпиль Endgame
Сезон 1 Серия 17
24 марта 2014
Дым и зеркала Smoke and Mirrors
Сезон 1 Серия 18
31 марта 2014
Модус вивенди Modus Vivendi
Сезон 1 Серия 19
14 апреля 2014
Что-то вроде возвращения домой A Sort of Homecoming
Сезон 1 Серия 20
21 апреля 2014
Смена цели Kill Switch
Сезон 1 Серия 21
28 апреля 2014
Сын человека Son of Man
Сезон 1 Серия 22
5 мая 2014
График выхода всех сериалов
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