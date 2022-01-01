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Джеффри Пирс

Jeffrey Pierce
Джеффри Пирс
Джеффри Пирс Jeffrey Pierce
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Дата рождения
13 декабря 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Денвер, Колорадо, США
Рост
183 см
Биография Джеффри Пирса

Родился 13 декабря 1971 года. Денвер, Колорадо, США.

Фильмография Джеффри Пирса
Незнакомец внутри
Незнакомец внутри
триллер 2013, Дания
3.0
Иностранец
Иностранец
боевик, триллер 2003, США / Польша
3.0
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