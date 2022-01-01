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Джеффри Пирс
Джеффри Пирс
Jeffrey Pierce
О персоне
Фильмография
Джеффри Пирс
Jeffrey Pierce
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Дата рождения
13 декабря 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Денвер, Колорадо, США
Рост
183 см
Биография Джеффри Пирса
Родился 13 декабря 1971 года. Денвер, Колорадо, США.
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Фильмография Джеффри Пирса
Незнакомец внутри
триллер
2013, Дания
3.0
Иностранец
боевик, триллер
2003, США / Польша
3.0
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