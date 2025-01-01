Меню
Люди будущего
Цитаты
Цитаты из сериала Люди будущего
Стивен Джеймсон
[V.O] Меня зовут Стивен Джеймсон. Я один из Людей будущего, следующий шаг в эволюции человека. Наши способности называют тремя Т: телепатия...
Кара Коберн
[телепатически] Стивен?
Стивен Джеймсон
[V.O] Телкинез, и телепортация. Между нами и Ультрой идёт теневой конфликт...
[Джедикия стреляет в Джона]
Стивен Джеймсон
НЕТ!
[Стивен останавливает время вокруг Людей будущего]
Стивен Джеймсон
[V.O] ... Секретная организация, которая нас ловит. Единственный способ спасти мой вид от исчезновения — найти моего отца, а сделать это можно только работая на врага.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Робби Амелл
Robbie Amell
Пейтон Лист
Peyton List
