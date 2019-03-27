Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Байки на Хэллоуин" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 5-му сезону сериала Девственница
Киноафиша Сериалы Девственница Сезоны Сезон 5

Jane the Virgin 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 27 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 19
Продолжительность сезона 19 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Девственница»

В 5-м сезоне сериала «Девственница» Джейн делает шокирующее открытие и обращается к Рафаэлю за ответами. Мужчина решает временно заморозить все их отношения, пока ситуация не станет более благоприятной для семейной жизни. Он отправляется на поиски истины. Петра пытается обеспечить свое будущее с любимым человеком, но ее темное прошлое может поставить под угрозу все, что у них есть. Альба дает Джейн неожиданный совет, который переворачивает ее взгляд на ситуацию. Луиза решает пойти к Розе вместе с Рафаэлем, чтобы помочь ему узнать правду. Рохелио обнаруживает, что они с Ривер не так близки, как он надеялся.

Список серий 5-го сезона сериала «Девственница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Глава восемьдесят вторая Chapter Eighty-Two
Сезон 5 Серия 1
27 марта 2019
Глава восемьдесят третья Chapter Eighty-Three
Сезон 5 Серия 2
3 апреля 2019
Глава восемьдесят четвертая Chapter Eighty-Four
Сезон 5 Серия 3
10 апреля 2019
Глава восемьдесят пятая Chapter Eighty-Five
Сезон 5 Серия 4
17 апреля 2019
Глава восемьдесят шестая Chapter Eighty-Six
Сезон 5 Серия 5
24 апреля 2019
Глава восемьдесят седьмая Chapter Eighty-Seven
Сезон 5 Серия 6
1 мая 2019
Глава восемьдесят восьмая Chapter Eighty-Eight
Сезон 5 Серия 7
8 мая 2019
Глава восемьдесят девятая Chapter Eighty-Nine
Сезон 5 Серия 8
15 мая 2019
Глава девяносто Chapter Ninety
Сезон 5 Серия 9
22 мая 2019
Глава девяносто первая Chapter Ninety-One
Сезон 5 Серия 10
29 мая 2019
Глава девяносто вторая Chapter Ninety-Two
Сезон 5 Серия 11
5 июня 2019
Глава девяносто третья Chapter Ninety-Three
Сезон 5 Серия 12
12 июня 2019
Глава девяносто четвертая Chapter Ninety-Four
Сезон 5 Серия 13
19 июня 2019
Глава девяносто пятая Chapter Ninety-Five
Сезон 5 Серия 14
26 июня 2019
Глава девяносто шестая Chapter Ninety-Six
Сезон 5 Серия 15
10 июля 2019
Глава девяносто седьмая Chapter Ninety-Seven
Сезон 5 Серия 16
17 июля 2019
Глава девяносто восьмая Chapter Ninety-Eight
Сезон 5 Серия 17
24 июля 2019
Глава девяносто девятая Chapter Ninety-Nine
Сезон 5 Серия 18
31 июля 2019
Глава сто Chapter One Hundred
Сезон 5 Серия 19
31 июля 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Тест: хорошей ли бабушкой вы будете своим внукам?
Стакан всегда наполовину пуст: астрологи назвали самые пессимистичные знаки Зодиака
Почему Королева решилась на развод: причину поймут только русские женщины
Что значит «цу-е-фа» из любимой игры советских детей: ответ логичный, но неожиданный
Любовь с «малышкой», вражда с детьми: как жил и умер главный развратник мексиканского кино
Послание советских граждан 50 лет хранили в секрете: от него мурашки по коже
Поймут мужчины, которые были в браке: Проклова рассекретила главное желание Абдулова
После всех манипуляций: как выглядит Алсу без косметики и фотошопа
Костомаров распродает вещи ради протезов: помощи ждать больше не приходится
Не для детских глаз: в этом советском мультфильме не все заметили голую женщину
Ради детей: тяжелобольной Николаев наплевал на труды врачей
Дело не в таланте: Александра Захарова призналась, как получала роли
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше