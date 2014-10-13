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Постер к 1-му сезону сериала Девственница
Киноафиша Сериалы Девственница Сезоны Сезон 1

Jane the Virgin 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девственница»

В 1-м сезоне сериала «Девственница» зрители знакомятся с Джейн – совершенно уникальной по нашим временам молодой особой. Дело в том, что эта девушка хранит свою невинность для законного мужа, несмотря на свой немалый уже возраст и царящий вокруг разврат. Ее строгая бабушка воспитала девушку в латиноамериканских традициях скромности и воздержания. Даже собственному жениху она не дает доступ к телу до тех пор, пока они вместе не пойдут под венец. Но однажды Джейн ждет шокирующий сюрприз. После самого обычного осмотра у гинеколога она оказывается беременна! Выясняется, что ей по ошибке ввели донорскую сперму.

Список серий 1-го сезона сериала «Девственница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Глава первая Chapter One
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2014
Глава вторая Chapter Two
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2014
Глава третья Chapter Three
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2014
Глава четвертая Chapter Four
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2014
Глава пятая Chapter Five
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2014
Глава шестая Chapter Six
Сезон 1 Серия 6
17 ноября 2014
Глава седьмая Chapter Seven
Сезон 1 Серия 7
24 ноября 2014
Глава восьмая Chapter Eight
Сезон 1 Серия 8
8 декабря 2014
Глава девятая Chapter Nine
Сезон 1 Серия 9
15 декабря 2014
Глава десятая Chapter Ten
Сезон 1 Серия 10
19 января 2015
Глава одиннадцатая Chapter Eleven
Сезон 1 Серия 11
26 января 2015
Глава двенадцатая Chapter Twelve
Сезон 1 Серия 12
2 февраля 2015
Глава тринадцатая Chapter Thirteen
Сезон 1 Серия 13
9 февраля 2015
Глава четырнадцатая Chapter Fourteen
Сезон 1 Серия 14
16 февраля 2015
Глава пятнадцатая Chapter Fifteen
Сезон 1 Серия 15
9 марта 2015
Глава шестнадцатая Chapter Sixteen
Сезон 1 Серия 16
16 марта 2015
Глава семнадцатая Chapter Seventeen
Сезон 1 Серия 17
6 апреля 2015
Глава восемнадцатая Chapter Eighteen
Сезон 1 Серия 18
13 апреля 2015
Глава девятнадцатая Chapter Nineteen
Сезон 1 Серия 19
20 апреля 2015
Глава двадцать Chapter Twenty
Сезон 1 Серия 20
27 апреля 2015
Глава двадцать первая Chapter Twenty-One
Сезон 1 Серия 21
4 мая 2015
Глава двадцать вторая Chapter Twenty-Two
Сезон 1 Серия 22
11 мая 2015
График выхода всех сериалов
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