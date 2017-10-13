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Постер к 4-му сезону сериала Девственница
Киноафиша Сериалы Девственница Сезоны Сезон 4

Jane the Virgin 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 13 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 17
Продолжительность сезона 17 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Девственница»

В 4-м сезоне сериала «Девственница» Джейн неожиданно воссоединяется со своей первой любовью, но Старпом и Альба не особенно рады вновь видеть Адама рядом с ней. Благодаря новым отношениям героиня заново открывает для себя свою веселую сторону. Рохелио не нравится его партнерша по фильму, а Старпом пытается доказать всем, что он готов стать отцом. Джейн хочет познакомить Адама со своим маленьким сыном Матео, но его биологический отец Рафаэль не одобряет эту идею. Вместе с Петрой он пытается перекупить отель в частное владение, но на пути встает неожиданное препятствие в лице старого знакомого.

Список серий 4-го сезона сериала «Девственница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Глава шестьдесят пятая Chapter Sixty-Five
Сезон 4 Серия 1
13 октября 2017
Глава шестьдесят шестая Chapter Sixty-Six
Сезон 4 Серия 2
20 октября 2017
Глава шестьдесят седьмая Chapter Sixty-Seven
Сезон 4 Серия 3
27 октября 2017
Глава шестьдесят восьмая Chapter Sixty-Eight
Сезон 4 Серия 4
3 ноября 2017
Глава шестьдесят девятая Chapter Sixty-Nine
Сезон 4 Серия 5
10 ноября 2017
Глава семьдесят Chapter Seventy
Сезон 4 Серия 6
17 ноября 2017
Глава семьдесят первая Chapter Seventy-One
Сезон 4 Серия 7
8 декабря 2017
Глава семьдесят вторая Chapter Seventy-Two
Сезон 4 Серия 8
26 января 2018
Глава семьдесят третья Chapter Seventy-Three
Сезон 4 Серия 9
2 февраля 2018
Глава семьдесят четвертая Chapter Seventy-Four
Сезон 4 Серия 10
9 февраля 2018
Глава семьдесят пятая Chapter Seventy-Five
Сезон 4 Серия 11
2 марта 2018
Глава семьдесят шестая Chapter Seventy-Six
Сезон 4 Серия 12
9 марта 2018
Глава семьдесят седьмая Chapter Seventy-Seven
Сезон 4 Серия 13
16 марта 2018
Глава семьдесят восьмая Chapter Seventy-Eight
Сезон 4 Серия 14
23 марта 2018
Глава семьдесят девятая Chapter Seventy-Nine
Сезон 4 Серия 15
6 апреля 2018
Глава восемьдесят Chapter Eighty
Сезон 4 Серия 16
13 апреля 2018
Глава восемьдесят первая Chapter Eighty-One
Сезон 4 Серия 17
20 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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