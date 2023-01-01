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Киноафиша Сериалы Девственница Сезоны

Девственница, список сезонов

Jane the Virgin 16+
Год выпуска 2014
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Список сезонов сериала «Девственница»
Девственница - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 13 октября 2014 - 11 мая 2015
 
Девственница - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 12 октября 2015 - 16 мая 2016
 
Девственница - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов 17 октября 2016 - 22 мая 2017
 
Девственница - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
17 эпизодов 13 октября 2017 - 20 апреля 2018
 
Девственница - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
19 эпизодов 27 марта 2019 - 31 июля 2019
 
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