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Девственница
Сезоны
Девственница, список сезонов
Jane the Virgin
16+
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
The CW
Список сезонов сериала «Девственница»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
13 октября 2014 - 11 мая 2015
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
12 октября 2015 - 16 мая 2016
Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов
17 октября 2016 - 22 мая 2017
Сезон 4 / Season 4
17 эпизодов
13 октября 2017 - 20 апреля 2018
Сезон 5 / Season 5
19 эпизодов
27 марта 2019 - 31 июля 2019
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