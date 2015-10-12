Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Байки на Хэллоуин" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Девственница
Киноафиша Сериалы Девственница Сезоны Сезон 2

Jane the Virgin 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Девственница»

Во 2-м сезоне сериала «Девственница» Син Ростро требует выкуп после похищения малыша Матео. Джейн обращается за помощью к Альбе и Старпому, из-за чего Рафаэль чувствует себя обделенным ее вниманием и доверием. Петра обдумывает, что ей следует сделать с последним образцом спермы Рафаэля. Тем временем непорочно зачавшая молодая мать Джейн оказывается в непростом любовном треугольнике. Она должна выбрать между двумя влюбленными в нее мужчинами – своим официальным женихом и биологическим отцом своего ребенка. Это оказывается не так-то просто, ведь у каждого из них есть свои виды на девушку.

Список серий 2-го сезона сериала «Девственница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Глава двадцать третья Chapter Twenty-Three
Сезон 2 Серия 1
12 октября 2015
Глава двадцать четвертая Chapter Twenty-Four
Сезон 2 Серия 2
19 октября 2015
Глава двадцать пятая Chapter Twenty-Five
Сезон 2 Серия 3
26 октября 2015
Глава двадцать шестая Chapter Twenty-Six
Сезон 2 Серия 4
2 ноября 2015
Глава двадцать седьмая Chapter Twenty-Seven
Сезон 2 Серия 5
9 ноября 2015
Глава двадцать восьмая Chapter Twenty-Eight
Сезон 2 Серия 6
16 ноября 2015
Глава двадцать девятая Chapter Twenty-Nine
Сезон 2 Серия 7
23 ноября 2015
Глава тридцать Chapter Thirty
Сезон 2 Серия 8
14 декабря 2015
Глава тридцать первая Chapter Thirty-One
Сезон 2 Серия 9
25 января 2016
Глава тридцать вторая Chapter Thirty-Two
Сезон 2 Серия 10
1 февраля 2016
Глава тридцать третья Chapter Thirty-Three
Сезон 2 Серия 11
8 февраля 2016
Глава тридцать четвертая Chapter Thirty-Four
Сезон 2 Серия 12
22 февраля 2016
Глава тридцать пятая Chapter Thirty-Five
Сезон 2 Серия 13
29 февраля 2016
Глава тридцать шестая Chapter Thirty-Six
Сезон 2 Серия 14
7 марта 2016
Глава тридцать седьмая Chapter Thirty-Seven
Сезон 2 Серия 15
21 марта 2016
Глава тридцать восьмая Chapter Thirty-Eight
Сезон 2 Серия 16
28 марта 2016
Глава тридцать девятая Chapter Thirty-Nine
Сезон 2 Серия 17
11 апреля 2016
Глава сорок Chapter Forty
Сезон 2 Серия 18
18 апреля 2016
Глава сорок первая Chapter Forty-One
Сезон 2 Серия 19
25 апреля 2016
Глава сорок вторая Chapter Forty-Two
Сезон 2 Серия 20
2 мая 2016
Глава сорок третья Chapter Forty-Three
Сезон 2 Серия 21
9 мая 2016
Глава сорок четвертая Chapter Forty-Four
Сезон 2 Серия 22
16 мая 2016
График выхода всех сериалов
Related video
Тест: хорошей ли бабушкой вы будете своим внукам?
Стакан всегда наполовину пуст: астрологи назвали самые пессимистичные знаки Зодиака
После всех манипуляций: как выглядит Алсу без косметики и фотошопа
Поймут мужчины, которые были в браке: Проклова рассекретила главное желание Абдулова
Костомаров распродает вещи ради протезов: помощи ждать больше не приходится
Не для детских глаз: в этом советском мультфильме не все заметили голую женщину
Что значит «цу-е-фа» из любимой игры советских детей: ответ логичный, но неожиданный
Ради детей: тяжелобольной Николаев наплевал на труды врачей
Любовь с «малышкой», вражда с детьми: как жил и умер главный развратник мексиканского кино
Послание советских граждан 50 лет хранили в секрете: от него мурашки по коже
Почему Королева решилась на развод: причину поймут только русские женщины
Дело не в таланте: Александра Захарова призналась, как получала роли
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше