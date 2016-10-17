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Постер к 3-му сезону сериала Девственница
Киноафиша Сериалы Девственница Сезоны Сезон 3

Jane the Virgin 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Девственница»

В 3-м сезоне сериала «Девственница» Джейн вынуждена сделать трудный выбор, когда узнает, что в Майкла стреляли. В это время Рафаэль сосредоточен на обеспечении безопасности Матео. Но его методы воспитания, кажется, не вполне устраивают мать мальчика. Вместе эти двое не могут даже нормально выбрать ясли для своего общего сына, ведь любой вопрос превращается в их странной «семье» в настоящую баталию. Рохелио пытается скрыть все от прессы ради Джейн, но он вынужден обратиться за помощью к Старпому в неловкой ситуации. Анезка пытается найти новый компромат на Рафаэля, когда у нее начинается неожиданный роман.

Список серий 3-го сезона сериала «Девственница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Глава сорок пятая Chapter Forty-Five
Сезон 3 Серия 1
17 октября 2016
Глава сорок шестая Chapter Forty-Six
Сезон 3 Серия 2
24 октября 2016
Глава сорок седьмая Chapter Forty-Seven
Сезон 3 Серия 3
31 октября 2016
Глава сорок восьмая Chapter Forty-Eight
Сезон 3 Серия 4
7 ноября 2016
Глава сорок девятая Chapter Forty-Nine
Сезон 3 Серия 5
14 ноября 2016
Глава пятьдесят Chapter Fifty
Сезон 3 Серия 6
21 ноября 2016
Глава пятьдесят первая Chapter Fifty-One
Сезон 3 Серия 7
28 ноября 2016
Глава пятьдесят вторая Chapter Fifty-Two
Сезон 3 Серия 8
23 января 2017
Глава пятьдесят третья Chapter Fifty-Three
Сезон 3 Серия 9
30 января 2017
Глава пятьдесят четвертая Chapter Fifty-Four
Сезон 3 Серия 10
6 февраля 2017
Глава пятьдесят пятая Chapter Fifty-Five
Сезон 3 Серия 11
13 февраля 2017
Глава пятьдесят шестая Chapter Fifty-Six
Сезон 3 Серия 12
20 февраля 2017
Глава пятьдесят седьмая Chapter Fifty-Seven
Сезон 3 Серия 13
27 февраля 2017
Глава пятьдесят восьмая Chapter Fifty-Eight
Сезон 3 Серия 14
20 марта 2017
Глава пятьдесят девятая Chapter Fifty-Nine
Сезон 3 Серия 15
27 марта 2017
Глава шестьдесят Chapter Sixty
Сезон 3 Серия 16
24 апреля 2017
Глава шестьдесят первая Chapter Sixty-One
Сезон 3 Серия 17
1 мая 2017
Глава шестьдесят вторая Chapter Sixty-Two
Сезон 3 Серия 18
8 мая 2017
Глава шестьдесят третья Chapter Sixty-Three
Сезон 3 Серия 19
15 мая 2017
Глава шестьдесят четвертая Chapter Sixty-Four
Сезон 3 Серия 20
22 мая 2017
График выхода всех сериалов
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