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Киноафиша Сериалы Морозко Сезоны Сезон 1

Morozko 18+
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Морозко»

В 1-м сезоне сериала «Морозко» в центре событий оказывается Маргарита – 33-летняя одинокая женщина. Она живет в столице, работает на телевидении и привлекает к себе мужские взгляды яркой внешностью. Казалось бы, вполне счастливая судьба. Но все это – лишь внешний фасад, за которым скрывается грустная история. Квартира Риты – съемная, работа – ненавистная, а единственным собеседником героини одинокими вечерами является чучело хорька, стоящее на полке. Ни близких друзей, ни родных, ни тем более любимого мужчины у нее нет. Однажды Рита узнает, что она серьезно больна. Это известие заставляет ее резко переосмыслить и начать менять свою жизнь.

Список серий сериала Морозко График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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