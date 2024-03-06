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Морозко
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Отзывы о сериале «Морозко»
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Тимур Громов
6 марта 2024, 23:13
Оценка
Давненько я не видел Аглаю Тарасову в главной роли. Мне она очень нравится, особенно в комедийных ролях. Тут же главной героине есть где развернуться, так как с ней на экране крутые актеры типа Никиты Ефремова, Коли Наумова, Куценко. Сериал подарил несколько таких шуток, что я смеялся в голос. Конечно, ситуация у Риты не весёлая, но подобные авантюры всегда связаны с комичными гэгами. Ироничный, актуальный и добрый сериал о самом главном!
6 марта 2024, 23:13
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Киноафиша.инфо
9 марта 2024, 19:16
в ответ на сообщение
Тимур Громов от 6 марта 2024, 23:13
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
9 марта 2024, 19:16
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Георгий Самойлов
18 марта 2024, 21:52
Оценка
Заинтересовался сериалом Морозко, когда у жены увидел, что она смотрит. Я Тарасову со времен Интернов не видел. И мне стало интересно. А потом я увидел Аллу Пугачеву в исполнении Федорцова и стало ещё интереснее. Кучерявый Колян, окончательно поразил меня в плане юмора) Отличный непринужденный сериал, который на пальцах раскладывает ситуацию, с которой сталкиваются сегодня многие из одногодок главной героини. Юмор, немного трагедии, приятный Ефремов, красивая Тарасова – все это делает сериал приятным для просмотра. Жаль, что сериал не вышел сразу весь. Думаю за пару дней мы бы его приговорили. Продолжаем смотреть и думаю, что я его друзьям порекомендую. Вообще не стыдно за нового Морозко. Хоть и не сказка, но в самое сердечко)
18 марта 2024, 21:52
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Елизавета Романова
29 марта 2024, 22:20
Оценка
Отличный сериал! В нём достаточно умело сочетаются личная драма и комедийный антураж. Всё, как в жизни – смех сквозь слёзы. После просмотра первых пяти серий появилось ощущение, что Ефремов и Тарасова очень подходят друг другу. И если Аглая в привычной для себя роли скучающей девушки, то Никита для меня открылся с очень хорошей комедийной стороны. Очень много второстепенных героев, которые смешат до слёз. Чего стоит только персонаж Коли Наумова и его белый костюм. Морозко — отличная терапия после тяжелого рабочего дня. Вчера поймала себя на мысли в метро, что спешу домой, чтобы новую серию посмотреть) Очень мне зашёл сериал!
29 марта 2024, 22:20
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Киноафиша.инфо
30 марта 2024, 19:56
в ответ на сообщение
Георгий Самойлов от 18 марта 2024, 21:52
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
30 марта 2024, 19:56
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Марина Ковальчук
11 апреля 2024, 20:05
Оценка
Спасибо, я поплакала в финале 7 серии. Очень прям грустная сцена была между маленькой Ритой и её дедушкой. Вообще, у Федорцова образ дедушки получился невероятно удачным. Смесь комичного и трагичного делает из него того персонажа, которого можно найти среди родственников практически в каждой семье. Наш мир сегодня не такой, как 20 лет назад, и зачастую подобные ему люди – добрые и отзывчивые – не находят понимания у общества. А вообще-то, не красота спасёт мир, а именно доброта. Очень миленький сериал получается. Для вечернего домашнего просмотра самое оно. И Тарасова тут на месте. Она совершенно не раздражает своей холодностью, а наоборот – соответствует своему персонажу. Надеюсь, у Риты в финале все будет хорошо.
11 апреля 2024, 20:05
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