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Киноафиша Новости Стартовали съемки сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым

Стартовали съемки сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым

10 июля 2023 11:31
Стартовали съемки сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым

Шоу повествует о девушке, решившей покончить со своим одиночеством, бросить вызов страхам и найти настоящую любовь.

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил о начале съемок драмеди-сериала «Морозко».

Главная героиня — бесповоротно застрявшая в болоте одиночества Рита (Аглая Тарасова). Она всеми силами старается поддерживать образ успешной молодой женщины, но на самом деле ее душу уже давно поедает пустота. У героини нет ни друзей, ни родственников, ни любимого человека, а работа на телевидении ей давно осточертела. Единственным верным товарищем Риты является чучело хорька, стоящее на почетном месте в ее вечно одинокой квартире. Однажды врачи ставят героине страшный диагноз, который, казалось бы, должен окончательно убить ее надежду на светлое будущее. Но вместо этого он неожиданно помогает ей воспрянуть духом, изменить образ жизни, победить страхи и найти настоящую любовь.

Стартовали съемки сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым

Стартовали съемки сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым

Стартовали съемки сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым

Действие развернется сразу в двух временных линиях, отражающих детство и взрослую жизнь Риты. Таким образом авторы намерены показать взросление героини и глубокие психологические причины ее замкнутости. Кроме Тарасовой, главную роль в сериале исполняет Никита Ефремов.

Режиссером и сценаристом «Морозко» выступает Юлия Лысова, для которой данное шоу станет первым крупным проектом в карьере. По словам постановщицы, сюжет во многом основан на ее собственном опыте:

«Для меня этот проект очень личный, я писала его на основе своей личной истории и истории своей семьи, у всех героев есть прототипы — мои родные».

Съемки сериала проходят в Москве и Московской области. Его премьера состоится в 2024 году.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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