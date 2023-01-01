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Постер к 5-му сезону сериала Звездный путь: Следующее поколение
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Следующее поколение Сезоны Сезон 5

Star Trek: The Next Generation 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 23 сентября 1991
Год выпуска 1991
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 5-й сезон сериала «Звездный путь: Следующее поколение»

В 5-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» Ворф сражается в гражданской войне клингонов. Тем временем капитан Пикард и его команда должны помешать ромуланцам помочь своим пешкам добиться победы. По пути героям встречается неизвестная прежде мирная раса, разговаривающая исключительно иносказаниями и метафорами. Чтобы вовремя получить предупреждение и обрести новых союзников, Пикарду придется освоить их странных поэтичный язык. Во главе боджорцев встает офицер Ро – отважный энсин, прибывший помочь «Энтерпрайзу». Но, возможно, переломный момент в войне уже наступил…

Список серий 5-го сезона сериала «Звездный путь: Следующее поколение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Искупление II Redemption II
Сезон 5 Серия 1
23 сентября 1991
Дармок Darmok
Сезон 5 Серия 2
30 сентября 1991
Энсин Ро Ensign Ro
Сезон 5 Серия 3
7 октября 1991
Кремниевое воплощение Silicon Avatar
Сезон 5 Серия 4
14 октября 1991
Катастрофа Disaster
Сезон 5 Серия 5
21 октября 1991
Игра The Game
Сезон 5 Серия 6
28 октября 1991
Объединение I Unification I
Сезон 5 Серия 7
4 ноября 1991
Объединение II Unification II
Сезон 5 Серия 8
11 ноября 1991
Вопрос времени A Matter of Time
Сезон 5 Серия 9
18 ноября 1991
Новая земля New Ground
Сезон 5 Серия 10
6 января 1992
Культовый герой Hero Worship
Сезон 5 Серия 11
27 января 1992
Нарушения Violations
Сезон 5 Серия 12
3 февраля 1992
Идеальное общество The Masterpiece Society
Сезон 5 Серия 13
10 февраля 1992
Головоломка Conundrum
Сезон 5 Серия 14
17 февраля 1992
Силовые игры Power Play
Сезон 5 Серия 15
24 февраля 1992
Этика Ethics
Сезон 5 Серия 16
2 марта 1992
Изгой The Outcast
Сезон 5 Серия 17
16 марта 1992
Причина и следствие Cause and Effect
Сезон 5 Серия 18
23 марта 1992
Первостепенный долг The First Duty
Сезон 5 Серия 19
30 марта 1992
Цена жизни Cost of Living
Сезон 5 Серия 20
20 апреля 1992
Идеальная пара The Perfect Mate
Сезон 5 Серия 21
27 апреля 1992
Воображаемый друг Imaginary Friend
Сезон 5 Серия 22
4 мая 1992
Я, борг I, Borg
Сезон 5 Серия 23
11 мая 1992
Следующая фаза The Next Phase
Сезон 5 Серия 24
18 мая 1992
Внутренний свет The Inner Light
Сезон 5 Серия 25
1 июня 1992
Развилка времён: Часть 1 Time's Arrow
Сезон 5 Серия 26
15 июня 1992
График выхода всех сериалов
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