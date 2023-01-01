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Постер к 4-му сезону сериала Звездный путь: Следующее поколение
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Следующее поколение Сезоны Сезон 4

Star Trek: The Next Generation 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 24 сентября 1990
Год выпуска 1990
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 4-й сезон сериала «Звездный путь: Следующее поколение»

В 4-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» после поглощения капитана Пикарда и всех его знаний борги отправляются на Землю. Райкер и «Энтерпрайз» находятся в отчаянном положении. Они не успеют предупредить своих сородичей и тем более остановить вторжение. Однако оставаться в стороне во время таких важных исторических событий и оставлять родную планету в опасности герои не могут. Теперь им поможет только чудо… или вмешательство третьей стороны, которая прежде не проявляла интереса к проблемам Федерации. Но все планы спутывает внезапный несчастный случай на борту корабля.

 

Список серий 4-го сезона сериала «Звездный путь: Следующее поколение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Лучший из двух миров: Часть 2 The Best of Both Worlds Part II
Сезон 4 Серия 1
24 сентября 1990
Семья Family
Сезон 4 Серия 2
1 октября 1990
Братья Brothers
Сезон 4 Серия 3
8 октября 1990
Внезапная человечность Suddenly Human
Сезон 4 Серия 4
15 октября 1990
Помни меня Remember Me
Сезон 4 Серия 5
22 октября 1990
Наследие Legacy
Сезон 4 Серия 6
29 октября 1990
Воссоединение Reunion
Сезон 4 Серия 7
5 ноября 1990
Несовершенное будущее Future Imperfect
Сезон 4 Серия 8
12 ноября 1990
Последнее задание Final Mission
Сезон 4 Серия 9
19 ноября 1990
Потеря The Loss
Сезон 4 Серия 10
31 декабря 1990
День Дейты Data's Day
Сезон 4 Серия 11
7 января 1991
Раненый The Wounded
Сезон 4 Серия 12
28 января 1991
Как дьявол Devil's Due
Сезон 4 Серия 13
4 февраля 1991
Подсказки Clues
Сезон 4 Серия 14
11 февраля 1991
Первый контакт First Contact
Сезон 4 Серия 15
18 февраля 1991
Дитя Галактики Galaxy's Child
Сезон 4 Серия 16
11 марта 1991
Ужасы ночи Night Terrors
Сезон 4 Серия 17
18 марта 1991
Кризис личности Identity Crisis
Сезон 4 Серия 18
25 марта 1991
В энной степени The Nth Degree
Сезон 4 Серия 19
1 апреля 1991
Кьюпидон Qpid
Сезон 4 Серия 20
22 апреля 1991
Барабанное правосудие The Drumhead
Сезон 4 Серия 21
29 апреля 1991
Половина жизни Half a Life
Сезон 4 Серия 22
6 мая 1991
Носитель The Host
Сезон 4 Серия 23
13 мая 1991
Глаз разума The Mind's Eye
Сезон 4 Серия 24
27 мая 1991
В теории In Theory
Сезон 4 Серия 25
3 июня 1991
Искупление Redemption
Сезон 4 Серия 26
17 июня 1991
График выхода всех сериалов
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