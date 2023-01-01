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Постер к 6-му сезону сериала Звездный путь: Следующее поколение
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Следующее поколение Сезоны Сезон 6

Star Trek: The Next Generation 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 21 сентября 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 6-й сезон сериала «Звездный путь: Следующее поколение»

В 6-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» капитан Пикард и команда отправляются в далекое прошлое, чтобы отыскать и вернуть Дейту. Они оказываются в конце 1800-х годов, где неожиданно сталкиваются с загадочным инопланетным вмешательством. Выясняется, что еще в те времена на Земле существовали злобные подселенцы, убивающие и подменяющие собой местных жителей с некой глобальной целью. Быть может, именно в этом периоде Пикарду удастся отыскать причину всех последующих несчастий и войн родной планеты. Преодолевая свой страх перед транспортером, лейтенант Барклай присоединяется к команде высадки.

Список серий 6-го сезона сериала «Звездный путь: Следующее поколение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Развилка времён: Часть 2 Time's Arrow, Part II
Сезон 6 Серия 1
21 сентября 1992
Царство страха Realm of Fear
Сезон 6 Серия 2
28 сентября 1992
Слуга народа Man of the People
Сезон 6 Серия 3
5 октября 1992
Реликты Relics
Сезон 6 Серия 4
12 октября 1992
Внутреннее разногласие Schisms
Сезон 6 Серия 5
19 октября 1992
Истинная Кью True Q
Сезон 6 Серия 6
26 октября 1992
Сорванцы Rascals
Сезон 6 Серия 7
2 ноября 1992
Горсть данных A Fistful of Datas
Сезон 6 Серия 8
9 ноября 1992
Особенности жизни The Quality of Life
Сезон 6 Серия 9
16 ноября 1992
Командная цепочка: Часть 1 Chain of Command, Part I
Сезон 6 Серия 10
14 декабря 1992
Командная цепочка: Часть 2 Chain of Command, Part II
Сезон 6 Серия 11
21 декабря 1992
Корабль в бутылке Ship in a Bottle
Сезон 6 Серия 12
25 января 1993
Аквиэль Aquiel
Сезон 6 Серия 13
1 февраля 1993
Лицо врага Face of the Enemy
Сезон 6 Серия 14
8 февраля 1993
Линия судьбы Tapestry
Сезон 6 Серия 15
15 февраля 1993
По праву рождения: Часть 1 Birthright, Part I
Сезон 6 Серия 16
22 февраля 1993
По праву рождения: Часть 2 Birthright, Part II
Сезон 6 Серия 17
1 марта 1993
Бомба на корабле Starship Mine
Сезон 6 Серия 18
29 марта 1993
Уроки Lessons
Сезон 6 Серия 19
5 апреля 1993
Погоня The Chase
Сезон 6 Серия 20
26 апреля 1993
Состояние психики Frame of Mind
Сезон 6 Серия 21
3 мая 1993
Подозрения Suspicions
Сезон 6 Серия 22
10 мая 1993
Законный наследник Rightful Heir
Сезон 6 Серия 23
17 мая 1993
Второй шанс Second Chances
Сезон 6 Серия 24
24 мая 1993
Стержень времени Timescape
Сезон 6 Серия 25
14 июня 1993
Вторжение: Часть 1 Descent
Сезон 6 Серия 26
21 июня 1993
График выхода всех сериалов
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