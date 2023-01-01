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Постер к 3-му сезону сериала Звездный путь: Следующее поколение
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Следующее поколение Сезоны Сезон 3

Star Trek: The Next Generation 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 сентября 1989
Год выпуска 1989
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 3-й сезон сериала «Звездный путь: Следующее поколение»

В 3-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» Уэсли проводит в лаборатории «Энтерпрайза» научный эксперимент. Но объект его изучения ускользает из капсулы, угрожая не только проекту ученого, но и судьбе всего корабля. Тем временем чрезвычайно проблемная инопланетная раса, не выходившая на связь с Землей на протяжении 111 лет, неожиданно заявляет о согласованном праве уничтожить колонию Федерации на своей территории – «Рану IV». «Энтерпрайз» отвечает на сигнал бедствия с этой планеты, когда на ней начинаются открытые военные действия. Когда команда прибывает, оказывается слишком поздно.

 

Список серий 3-го сезона сериала «Звездный путь: Следующее поколение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Эволюция Evolution
Сезон 3 Серия 1
25 сентября 1989
Прапорщики командования The Ensigns of Command
Сезон 3 Серия 2
2 октября 1989
Уцелевшие The Survivors
Сезон 3 Серия 3
9 октября 1989
Кто наблюдает за наблюдателями? Who Watches the Watchers
Сезон 3 Серия 4
16 октября 1989
Соединение The Bonding
Сезон 3 Серия 5
23 октября 1989
Капкан Booby Trap
Сезон 3 Серия 6
30 октября 1989
Враг The Enemy
Сезон 3 Серия 7
6 ноября 1989
Цена The Price
Сезон 3 Серия 8
13 ноября 1989
Фактор мести The Vengeance Factor
Сезон 3 Серия 9
20 ноября 1989
Перебежчик The Defector
Сезон 3 Серия 10
1 января 1990
Охота The Hunted
Сезон 3 Серия 11
8 января 1990
Высокая земля The High Ground
Сезон 3 Серия 12
29 января 1990
Опять Кью Déjà Q
Сезон 3 Серия 13
5 февраля 1990
В перспективе A Matter of Perspective
Сезон 3 Серия 14
12 февраля 1990
Вчерашний Энтерпрайз Yesterday's Enterprise
Сезон 3 Серия 15
19 февраля 1990
Отпрыск The Offspring
Сезон 3 Серия 16
12 марта 1990
Грехи отца Sins of the Father
Сезон 3 Серия 17
19 марта 1990
Верность Allegiance
Сезон 3 Серия 18
26 марта 1990
Капитанский отпуск Captain's Holiday
Сезон 3 Серия 19
2 апреля 1990
Железный человек Tin Man
Сезон 3 Серия 20
23 апреля 1990
Пустые хлопоты Hollow Pursuits
Сезон 3 Серия 21
30 апреля 1990
Игрушки The Most Toys
Сезон 3 Серия 22
7 мая 1990
Сарек Sarek
Сезон 3 Серия 23
14 мая 1990
Хозяйка Трой Ménage à Troi
Сезон 3 Серия 24
28 мая 1990
Преображения Transfigurations
Сезон 3 Серия 25
4 июня 1990
Лучший из двух миров: Часть 1 The Best of Both Worlds
Сезон 3 Серия 26
18 июня 1990
График выхода всех сериалов
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