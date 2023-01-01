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Постер сериала Звездный путь: Следующее поколение
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Следующее поколение Сезоны

Звездный путь: Следующее поколение, список сезонов

Star Trek: The Next Generation 16+
Год выпуска 1987
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Список сезонов сериала «Звездный путь: Следующее поколение»
Звездный путь: Следующее поколение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 28 сентября 1987 - 16 мая 1988
 
Звездный путь: Следующее поколение - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 21 ноября 1988 - 17 июля 1989
 
Звездный путь: Следующее поколение - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов 25 сентября 1989 - 18 июня 1990
 
Звездный путь: Следующее поколение - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов 24 сентября 1990 - 17 июня 1991
 
Звездный путь: Следующее поколение - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
26 эпизодов 23 сентября 1991 - 15 июня 1992
 
Звездный путь: Следующее поколение - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
26 эпизодов 21 сентября 1992 - 21 июня 1993
 
Звездный путь: Следующее поколение - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
26 эпизодов 20 сентября 1993 - 23 мая 1994
 
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