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Звездный путь: Следующее поколение
Сезоны
Звездный путь: Следующее поколение, список сезонов
Star Trek: The Next Generation
16+
Год выпуска
1987
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Список сезонов сериала «Звездный путь: Следующее поколение»
Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов
28 сентября 1987 - 16 мая 1988
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
21 ноября 1988 - 17 июля 1989
Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов
25 сентября 1989 - 18 июня 1990
Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов
24 сентября 1990 - 17 июня 1991
Сезон 5 / Season 5
26 эпизодов
23 сентября 1991 - 15 июня 1992
Сезон 6 / Season 6
26 эпизодов
21 сентября 1992 - 21 июня 1993
Сезон 7 / Season 7
26 эпизодов
20 сентября 1993 - 23 мая 1994
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