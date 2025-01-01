Меню
Цитаты из сериала Звездный путь: Следующее поколение

Капитан Пикард Закрой рот, Уэсли!
[вводный монолог]
Капитан Пикард Космос... Последний рубеж. Это путешествия Звёздного корабля «Энтерпрайз». Его неустанная миссия — исследовать странные новые миры. Искать новые формы жизни и новые цивилизации. Смело двигаться туда, где ещё не ступала нога человека.
[Повторяемая фраза]
Капитан Пикар Сделать так.
[повторяемая фраза]
Капитан Пикар Вперёд!
Капитан Пикар Дармак и Джалад на Тенагре!
[повторяемая фраза]
Капитан Пикард Чай, Эрл Грей, горячий.
Адмирал Энтони Хафтел Мистер Дата, мне жаль, но я вынужден приказать вам транспортировать Лал на мой корабль.
[Дата поднимается, чтобы исполнить приказ]
Капитан Пикар Отмените этот приказ, командир.
Адмирал Энтони Хафтел Прошу прощения.
Капитан Пикар Я сам займусь этим делом в Звёздном флоте.
Адмирал Энтони Хафтел Я и есть Звёздный флот, капитан. Продолжайте, командир.
Капитан Пикар Сохраняйте спокойствие, мистер Дата.
Адмирал Энтони Хафтел Капитан, вы ставите под угрозу своё командование и карьеру.
Капитан Пикар Бывают такие моменты, сэр... когда люди с доброй совестью не могут слепо следовать приказам. Вы признаёте их сознание, но игнорируете их личную свободу и право на свободу. Приказать человеку отдать своего ребенка государству? Не пока я его капитан.
Lieutenant Worf Миссис Трой... Я вынужден протестовать против вашего несанкционированного присутствия на мостике!
Lwaxana Troi [указывая на тактический консоль] Что делает эта маленькая кнопка, мистер Ворф?
Lieutenant Worf Пожалуйста, радость моя! Это инициатор запуска торпеды, а это - это Ворф, мадам, а не Вуф.
Гинан [Гинан смотрит на заключенного борга в тюрьме Энтерпрайза] Ты не кажешься таким уж устрашающим.
Хью [Борг, которого ЛаФорж назвал Хью, подходит к Гинан с его стороны силового поля] Мы - Борг.
Гинан Ты не собираешься сказать, что должна меня ассимилировать?
Хью Ты хочешь быть ассимилированным?
Гинан Нет, но вы... существа ведь именно так и делаете, не так ли?
[Хью кивает]
Гинан Сопротивление бесполезно?
Хью [согласившись] Сопротивление бесполезно.
Гинан [она качает головой] Это не так. Мой народ сопротивлялся, когда Борг пришел... ассимилировать нас. Некоторые из нас выжили.
Хью [новая концепция для Хью] Сопротивление... не... бесполезно?
Гинан Нет, но благодаря тебе нас осталось совсем немного. Мы были разбросаны по всей галактике. У нас даже больше нет дома.
Хью То, что ты говоришь... значит, что ты одинока?
Гинан [удивленно] Что?
Хью У тебя нет других. У тебя нет дома. Мы... тоже одиноки.
[Гинан не изменила своего мнения о Боргах, но она изменила свое мнение о Хью, и он дал ей много пищи для размышлений.]
Amanda Rogers Убить меня? Почему?
Capt. Picard Они не уверены, что ты полностью Q, и они также несут ответственность за смерть твоих родителей.
Amanda Rogers Мои родители?
[Пикар кивает]
Amanda Rogers Но какое у них право?
[осматриваясь в Кабинете Пикара]
Amanda Rogers Q, ответь мне! Ты боишься противостоять мне?
Q [Q материализуется там, где только что сидела Аманда] Она такая бойкая, не правда ли?
[Амандe]
Q Мне действительно нравится с тобой общаться, ты знаешь?
Capt. Picard Вопрос Аманды заслуживает ответа, Q. Ты назначил себя судьей, и присяжным, и, если нужно... палачом. Каким правом ты назначил себя на эту должность?
Q Высшая мораль.
Capt. Picard О, да. Я помню, как ты использовал свою высшую мораль, когда мы первый раз встретились. Ты поставил нас под суд за преступления человечества.
Q Присяжные все еще раздумывают над этим, Пикар. Не ошибайся.
Capt. Picard Твое высокомерное притворство быть моральными стражами вселенной кажется мне пустым, Q. Я не вижу никакого свидетельства того, что ты руководствуешься высшим моральным кодексом или каким-либо кодексом вообще. Ты можешь быть почти всемогущим, и я не отрицаю, что твои фокусы очень впечатляющи. Но морали... я не вижу! Я не признаю её, Q! Я бы поставил человеческую мораль против Q в любой день. И, возможно, именно поэтому мы так тебя fascinируем, потому что наше жалкое поведение показывает тебе проблеск единственной вещи, которая ускользает от твоей всемогущести... морального центра. И если так, я не могу представить себе более жестокой иронии, чем то, что ты уничтожишь эту молодую женщину, единственное преступление которой... это то, что она слишком человеческа.
Q [с amused] Жан-Люк, иногда мне кажется, что единственная причина, по которой я прихожу сюда, это чтобы слушать эти замечательные речи.
[повторяемая фраза]
Капитан Пикард Идите.
Capt. Picard [Данные создали андроидное потомство] То, что вы сделали, будет иметь серьезные последствия. Мне искренне жаль, что вы никому не сказали, что собираетесь делать.
Data Мне жаль, капитан. Я не ожидал ваших возражений. Вы хотите, чтобы я деактивировал Лал?
Capt. Picard [в недоумении] Это жизнь, Дата! Ее нельзя просто активировать и деактивировать!
Энсин Ро Ларен [корабль находится под угрозой взрыва, если мост не отделится от звездного двигателя] Вы не можете позволять мечтающим мыслям управлять вашими решениями, советник. Пора уходить.
Советник Деана Трой [утвердительно] Мы отделим корабль, когда я решу, что настало время, и не раньше. Это ясно, энсин?
Энсин Ро Ларен [Ро не нравится это, но она уступает] Да, совершенно.
[Трой сидит в кресле капитана с новой решимостью]
Гинан [пока «Энтерпрайз» скрыт в туманности, Пикар осматривает корабль накануне боя с Боргом и заглядывает в «Десять Впереди»] Трудно заснуть?
Капитан Пикар [удивленный присутствием Гинан] Это своего рода традиция, Гинан. Капитан осматривает корабль перед битвой.
Гинан Ах, перед безнадежной битвой, если я правильно помню традицию.
Капитан Пикар Не обязательно. Нельсон осмотрел HMS Victory перед Трафальгаром.
Гинан Да, но Нельсон никогда не вернулся из Трафальгара, правда?
Капитан Пикар Нет, но битва была выиграна.
Гинан Ожидаете, что эта битва будет выиграна?
Капитан Пикар Мы можем еще одержать победу. Это... самонадеянность, но здоровая. Интересно, осознавал ли император Гонорий, когда видел визиготов, поднимающихся на Седьмой холм, что Римская империя вот-вот падет? Это всего лишь еще одна страница в истории, не так ли? Будет ли это концом нашей цивилизации? Переверните страницу.
Гинан [улыбается] Это не конец.
Капитан Пикар Вы говорите это с заметной уверенностью.
Гинан С опытом. Когда Борги разрушили мой мир, мои люди были разбросаны по всей вселенной. Мы выжили... как и человечество выживет. Пока есть хоть пара вас, чтобы удерживать дух живым, вы одержите победу... даже если на это уйдет тысячелетие.
Коммандер Райкер [Райкер собирается отказаться от своего собственного корабля, чтобы командовать им в третий раз, и даже не знает почему] Что я здесь все еще делаю? Деана, я сильно старался, чтобы добраться до этого момента. Я... Я многим пожертвовал. Я всегда говорил, что хочу свою команду, и все же... что-то удерживает меня. Это плохо, что я хочу остаться?
Советник Деана Трой [типичный ответ психолога - отвечать на вопрос вопросом] Что ты думаешь?
Коммандер Райкер [размышляя над этим] Может, я просто боюсь большого кресла?
Советник Деана Трой Не думаю.
Коммандер Райкер [он тоже не думает иначе] Капитан говорит, что Шелби напоминает ему меня в прошлом... и он прав. Она входит сюда полная энергии и амбиций... нетерпеливая... рискует. Я смотрю на нее и задаюсь вопросом, что случилось с теми частями меня. Мне нравились эти вещи в себе. Я что-то потерял.
Советник Деана Трой Ты имеешь в виду, что ты стал старше... более опытным...
[обдумывает свои следующие слова с осторожностью]
Советник Деана Трой ... немного более... опытным.
Коммандер Райкер [но недостаточно осторожно для вкуса Райкера] Опытным? Это ужасная вещь, которую можно сказать мужчине.
Советник Деана Трой Я не думаю, что ты что-то потерял, и думаю, что ты приобрел больше, чем осознаешь. Ты стал гораздо более комфортным с собой, чем когда-либо.
Коммандер Райкер [возможно, она попала в точку] Возможно, в этом и проблема? Я слишком комфортно себя чувствую здесь.
Советник Деана Трой Я не уверен, что знаю, что это значит. Тебе здесь хорошо... счастливее, чем когда-либо я тебя знал. Так что, это сводится к простому вопросу... чего ты хочешь, Уилл Райкер?
[что действительно?]
Capt. Picard [записано альтернативным Пикаром шесть часов из будущего] Личный журнал капитана... дополнение. Я только что стал свидетелем полного разрушенияUSS Enterprise с потерей всего экипажа - за исключением одного... меня.
[повторяемая реплика]
Лейтенант Ворф Молчать.
Лейтенант Уорф Непо!
Капитан Пикард Это мятеж!
Др Беверли Крашер Она немного взволнована, но с ней все будет в порядке.
Командер Уильям Райкер Вы сказали, что она была удочерена. Неужели она может быть инопланетянкой?
Др Беверли Крашер Она человек. Ничего необычного в ней нет. По крайней мере, ничего, что могли бы зафиксировать мои приборы.
Капитан Пикард Командор, вам удалось выяснить причину разрыва в двигателе?
Лейтенант-коммандер Джорди ЛаФорж Нет, сэр. Все было в порядке, а затем вдруг законы физики, похоже, вылетели в окно.
Ку [Ку материализуется в одном из пустых кресел в своем привычном униформе Звездного Флота] А почему бы и нет? Это так не удобно.
Капитан Пикард [в комнате внезапно наступает коллективное разочарование] Ку!
Ку Мон капитан.
Капитан Пикард Вы ответственны за этот инцидент в машинном отсеке?
Ку [удивительно откровенно об этом] Конечно. Мне нужно было выяснить, правда ли то, что я подозревал о девочке.
Капитан Пикард Что именно?
Ку Что она — Ку.
Советник Деанна Трои Аманда — Ку?
Др Беверли Крашер Как это возможно? Ее, ее родители... ее биологические родители были людьми.
Ку Ну, не совсем. Они приняли человеческую форму, чтобы посетить Землю, я полагаю, для... развлечения. Но в грубой человеческой манере они решили завести ребенка...
[он подмигивает Беверли, которая выглядит весьма оскорбленно]
Ку ... и затем, как жалкие люди, они привязались к нему. Что же в этих извивающихся крошечных младенцах вам так нравится?
Др Беверли Крашер Я уверена, что это за пределами твоего понимания, Ку.
Ку Я очень на это надеюсь.
Советник Деанна Трои Что случилось с родителями Аманда?
Ку Они погибли в аварии.
[это привлекает внимание Пикара, но он пока держит это при себе]
Ку Никто из нас не знал, унаследовала ли она способности Ку, но недавно они начали проявляться, и, э... как эксперт по человечеству... меня отправили расследовать.
Командер Уильям Райкер Вы? Эксперт по человечеству?
Ку Не очень сложная область изучения, я признаю.
Лейтенант-коммандер Джорди ЛаФорж Вы хотите сказать, что создали разрыв в ядре просто чтобы проверить эту девочку?
Ку Ага.
Советник Деанна Трои Что бы произошло, если бы она не смогла его остановить?
Ку Тогда я бы знал, что она не Ку.
Др Беверли Крашер А теперь, когда вы это знаете, что планируете делать?
Ку Научить ее. Если это дитя не научится контролировать свою силу, она может случайно уничтожить себя... или вас всех... или, возможно, вашу всю галактику?
Капитан Пикард Мне трудно поверить, что вы здесь, чтобы сделать нам одолжение.
Ку Вы совершенно правы. Я бы не стал. Но в Континууме есть те...
[он поднимает глаза к небу]
Ку ... кто имеет чрезмерно преувеличенное чувство ответственности. Они думают, что мы должны принять меры предосторожности, чтобы удержать эту дорогую девочку от беспорядка.
Др Беверли Крашер И после того, как вы ее научите... тогда вы уйдете?
Ку И оставить ее здесь? Конечно, нет. Она вернется в Континуум, где ей и место.
Др Беверли Крашер Подождите минутку! Вы не можете просто войти сюда и забрать ее от всего, что она когда-либо знала!
Ку [отмахивается от этого] Уверяю вас, я могу.
Др Беверли Крашер У нее есть планы на себя. Она хочет построить карьеру и семью.
Ку Я спасаю ее от этого жалкого существования.
Др Беверли Крашер Это жалкое существование — все, что она знала последние восемнадцать лет. У вас нет права забирать ее оттуда!
Ку [ему скучно от того, как разворачивается разговор] Мон капитан, я действительно думаю, что нам необходимо поговорить наедине.
[Ку телепортирует их обоих в кабинет Пикара]
Ку Ну вот, так лучше. Крашер с каждым годом становится все более резкой.
Советник Деана Трой [Райкеру, когда он предпочёл бы искать убийц Пикара, чем проводить мемориальную службу для него] Ты думаешь, ты единственный, кто страдает? Что ты имеешь монополию на утрату?
[раздраженно]
Советник Деана Трой Ну, у меня для тебя новости. Мы все страдаем... мы все в гневе! И нравится тебе это или нет, у тебя есть ответственность перед этой командой! И ты не можешь просто наслаждаться своим личным желанием мести!
Дурас [павшие клингоны на Кхитомере] Эти смерти должны быть отомщены.
