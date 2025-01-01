Др Беверли Крашер Она немного взволнована, но с ней все будет в порядке.

Командер Уильям Райкер Вы сказали, что она была удочерена. Неужели она может быть инопланетянкой?

Др Беверли Крашер Она человек. Ничего необычного в ней нет. По крайней мере, ничего, что могли бы зафиксировать мои приборы.

Капитан Пикард Командор, вам удалось выяснить причину разрыва в двигателе?

Лейтенант-коммандер Джорди ЛаФорж Нет, сэр. Все было в порядке, а затем вдруг законы физики, похоже, вылетели в окно.

Ку [Ку материализуется в одном из пустых кресел в своем привычном униформе Звездного Флота] А почему бы и нет? Это так не удобно.

Капитан Пикард [в комнате внезапно наступает коллективное разочарование] Ку!

Ку Мон капитан.

Капитан Пикард Вы ответственны за этот инцидент в машинном отсеке?

Ку [удивительно откровенно об этом] Конечно. Мне нужно было выяснить, правда ли то, что я подозревал о девочке.

Капитан Пикард Что именно?

Ку Что она — Ку.

Советник Деанна Трои Аманда — Ку?

Др Беверли Крашер Как это возможно? Ее, ее родители... ее биологические родители были людьми.

Ку Ну, не совсем. Они приняли человеческую форму, чтобы посетить Землю, я полагаю, для... развлечения. Но в грубой человеческой манере они решили завести ребенка...

[он подмигивает Беверли, которая выглядит весьма оскорбленно]

Ку ... и затем, как жалкие люди, они привязались к нему. Что же в этих извивающихся крошечных младенцах вам так нравится?

Др Беверли Крашер Я уверена, что это за пределами твоего понимания, Ку.

Ку Я очень на это надеюсь.

Советник Деанна Трои Что случилось с родителями Аманда?

Ку Они погибли в аварии.

[это привлекает внимание Пикара, но он пока держит это при себе]

Ку Никто из нас не знал, унаследовала ли она способности Ку, но недавно они начали проявляться, и, э... как эксперт по человечеству... меня отправили расследовать.

Командер Уильям Райкер Вы? Эксперт по человечеству?

Ку Не очень сложная область изучения, я признаю.

Лейтенант-коммандер Джорди ЛаФорж Вы хотите сказать, что создали разрыв в ядре просто чтобы проверить эту девочку?

Ку Ага.

Советник Деанна Трои Что бы произошло, если бы она не смогла его остановить?

Ку Тогда я бы знал, что она не Ку.

Др Беверли Крашер А теперь, когда вы это знаете, что планируете делать?

Ку Научить ее. Если это дитя не научится контролировать свою силу, она может случайно уничтожить себя... или вас всех... или, возможно, вашу всю галактику?

Капитан Пикард Мне трудно поверить, что вы здесь, чтобы сделать нам одолжение.

Ку Вы совершенно правы. Я бы не стал. Но в Континууме есть те...

[он поднимает глаза к небу]

Ку ... кто имеет чрезмерно преувеличенное чувство ответственности. Они думают, что мы должны принять меры предосторожности, чтобы удержать эту дорогую девочку от беспорядка.

Др Беверли Крашер И после того, как вы ее научите... тогда вы уйдете?

Ку И оставить ее здесь? Конечно, нет. Она вернется в Континуум, где ей и место.

Др Беверли Крашер Подождите минутку! Вы не можете просто войти сюда и забрать ее от всего, что она когда-либо знала!

Ку [отмахивается от этого] Уверяю вас, я могу.

Др Беверли Крашер У нее есть планы на себя. Она хочет построить карьеру и семью.

Ку Я спасаю ее от этого жалкого существования.

Др Беверли Крашер Это жалкое существование — все, что она знала последние восемнадцать лет. У вас нет права забирать ее оттуда!

Ку [ему скучно от того, как разворачивается разговор] Мон капитан, я действительно думаю, что нам необходимо поговорить наедине.

[Ку телепортирует их обоих в кабинет Пикара]