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Постер к 2-му сезону сериала Звездный путь: Следующее поколение
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Следующее поколение Сезоны Сезон 2

Star Trek: The Next Generation 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 ноября 1988
Год выпуска 1988
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 2-й сезон сериала «Звездный путь: Следующее поколение»

Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» выясняется, что Диана беременна от неизвестной инопланетной формы жизни. Доктор Кэтрин Пуласки присоединяется к коллективу «Энтерпрайза» в качестве нового главного врача корабля. Тем временем экипаж сталкивается с таинственной пустотой в космосе. Когда исследователи подходят ближе, чтобы разобраться, она окутывает корабль, не позволяя ему выбраться. Героям приходится одновременно искать выход из ловушки и бороться с внутренними проблемами на борту. Загадочный ребенок, конфликт командного состава и странные последствия компьютерной игры разобщают «Энтерпрайз».

 

Список серий 2-го сезона сериала «Звездный путь: Следующее поколение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Дитя The Child
Сезон 2 Серия 1
21 ноября 1988
Молчание в рассрочку Where Silence Has Lease
Сезон 2 Серия 2
28 ноября 1988
Элементарно, дорогой Дейта Elementary, Dear Data
Сезон 2 Серия 3
5 декабря 1988
Этот возмутительный Окона The Outrageous Okona
Сезон 2 Серия 4
12 декабря 1988
Громкий как шепот Loud as a Whisper
Сезон 2 Серия 5
9 января 1989
Шизофреник The Schizoid Man
Сезон 2 Серия 6
23 января 1989
Неестественный отбор Unnatural Selection
Сезон 2 Серия 7
30 января 1989
Вопрос чести A Matter of Honor
Сезон 2 Серия 8
6 февраля 1989
Критерий человека The Measure of a Man
Сезон 2 Серия 9
13 февраля 1989
Дофин The Dauphin
Сезон 2 Серия 10
20 февраля 1989
Инфекция Contagion
Сезон 2 Серия 11
20 марта 1989
Отель „Рояль“ The Royale
Сезон 2 Серия 12
27 марта 1989
Время в квадрате Time Squared
Сезон 2 Серия 13
3 апреля 1989
Фактор Икара The Icarus Factor
Сезон 2 Серия 14
24 апреля 1989
Друзья по переписке Pen Pals
Сезон 2 Серия 15
1 мая 1989
Кто такой Кью? Q Who?
Сезон 2 Серия 16
8 мая 1989
Самаритянская ловушка Samaritan Snare
Сезон 2 Серия 17
15 мая 1989
По длинной лестнице Up the Long Ladder
Сезон 2 Серия 18
22 мая 1989
Охота на человека Manhunt
Сезон 2 Серия 19
19 июня 1989
Эмиссар The Emissary
Сезон 2 Серия 20
29 июня 1989
Верх производительности Peak Performance
Сезон 2 Серия 21
10 июля 1989
Оттенки серого Shades of Gray
Сезон 2 Серия 22
17 июля 1989
График выхода всех сериалов
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