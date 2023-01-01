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Постер к 1-му сезону сериала Звездный путь: Следующее поколение
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Следующее поколение Сезоны Сезон 1

Star Trek: The Next Generation 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 1987
Год выпуска 1987
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звездный путь: Следующее поколение»

В 1-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» со времени последнего полета космического корабля «Энтерпрайз» проходит 80 лет. Федерация решает перезапустить проект. Новые технологии позволяют не только воссоздать легендарный летательный аппарат, но и усовершенствовать его. Конечно же, на борт ступают новые герои – космические солдаты и исследователи, выросшие на рассказах о капитане Арчере и его команде. Но первое же задание оказывается слишком опасным для новичков. Всемогущее сверхразвитое существо, известное как Q, бросает вызов всему живому, и единственным щитом между ним и человечеством становится «Энтерпрайз».

Список серий 1-го сезона сериала «Звездный путь: Следующее поколение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Встреча в дальней точке Часть 1 Encounter at Farpoint (1)
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 1987
Встреча в дальней точке Часть 2 Encounter at Farpoint (2)
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 1987
Голая действительность The Naked Now
Сезон 1 Серия 3
5 октября 1987
Кодекс чести Code of Honor
Сезон 1 Серия 4
12 октября 1987
Последний форпост The Last Outpost
Сезон 1 Серия 5
19 октября 1987
Где никто не был прежде Where No One Has Gone Before
Сезон 1 Серия 6
26 октября 1987
Чужой среди своих Lonely Among Us
Сезон 1 Серия 7
2 ноября 1987
Справедливость Justice
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 1987
Битва The Battle
Сезон 1 Серия 9
16 ноября 1987
Прятки с Кью Hide and Q
Сезон 1 Серия 10
23 ноября 1987
Убежище Haven
Сезон 1 Серия 11
30 ноября 1987
Большой гуд-бай The Big Goodbye
Сезон 1 Серия 12
11 января 1988
Даталор Datalore
Сезон 1 Серия 13
18 января 1988
Ангел-1 Angel One
Сезон 1 Серия 14
25 января 1988
11001001
Сезон 1 Серия 15
1 февраля 1988
Слишком короткий сезон Too Short a Season
Сезон 1 Серия 16
8 февраля 1988
Когда ветвь ломается When the Bough Breaks
Сезон 1 Серия 17
15 февраля 1988
Дым отечества Home Soil
Сезон 1 Серия 18
22 февраля 1988
Выросший Coming of Age
Сезон 1 Серия 19
14 марта 1988
Сердце славы Heart of Glory
Сезон 1 Серия 20
21 марта 1988
Арсенал свободы The Arsenal of Freedom
Сезон 1 Серия 21
11 апреля 1988
Симбиоз Symbiosis
Сезон 1 Серия 22
18 апреля 1988
Обличье зла Skin of Evil
Сезон 1 Серия 23
25 апреля 1988
Париж навсегда We'll Always Have Paris
Сезон 1 Серия 24
2 мая 1988
Заговор Conspiracy
Сезон 1 Серия 25
9 мая 1988
Нейтральная зона The Neutral Zone
Сезон 1 Серия 26
16 мая 1988
График выхода всех сериалов
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