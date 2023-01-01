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Постер к 7-му сезону сериала Звездный путь: Следующее поколение
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Следующее поколение Сезоны Сезон 7

Star Trek: The Next Generation 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 20 сентября 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 7-й сезон сериала «Звездный путь: Следующее поколение»

В 7-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» Джорди, Трой и Пикард ищут способ перезагрузить этическую программу Дейты, которую отключил Лор, чтобы привлечь ее на свою сторону. Если они не успеют вовремя, то окажутся во власти Лора и его рискованных экспериментов. Во время дипломатической миссии Ворф и Трой встречаются с тремя инопланетянами, которые исследуют концепции чужих цивилизаций с особой подозрительной сосредоточенностью. Джорди отвлекается на пугающие новости из родного дома, из-за чего страдает миссия всей команды. Райкера похищает группа межгалактических археологических воров.

 

Список серий 7-го сезона сериала «Звездный путь: Следующее поколение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Вторжение: Часть 2 Descent, Part II
Сезон 7 Серия 1
20 сентября 1993
Liaisons
Сезон 7 Серия 2
27 сентября 1993
Интерфейс Interface
Сезон 7 Серия 3
4 октября 1993
Гамбит: Часть 1 Gambit, Part I
Сезон 7 Серия 4
11 октября 1993
Гамбит: Часть 2 Gambit, Part II
Сезон 7 Серия 5
18 октября 1993
Фантомы Phantasms
Сезон 7 Серия 6
25 октября 1993
Темная страница Dark Page
Сезон 7 Серия 7
1 ноября 1993
Связанные Attached
Сезон 7 Серия 8
8 ноября 1993
Сила природы Force of Nature
Сезон 7 Серия 9
15 ноября 1993
Наследие Inheritance
Сезон 7 Серия 10
22 ноября 1993
Параллели Parallels
Сезон 7 Серия 11
29 ноября 1993
Пегас The Pegasus
Сезон 7 Серия 12
10 января 1994
Дорога домой Homeward
Сезон 7 Серия 13
17 января 1994
Суб Роза Sub Rosa
Сезон 7 Серия 14
31 января 1994
Нижние палубы Lower Decks
Сезон 7 Серия 15
7 февраля 1994
Тот, кто есть на самом деле Thine Own Self
Сезон 7 Серия 16
14 февраля 1994
Маски Masks
Сезон 7 Серия 17
21 февраля 1994
Глаз наблюдателя Eye of the Beholder
Сезон 7 Серия 18
28 февраля 1994
Генезис Genesis
Сезон 7 Серия 19
21 марта 1994
Конец путешествия Journey's End
Сезон 7 Серия 20
28 марта 1994
Перворождённый Firstborn
Сезон 7 Серия 21
25 апреля 1994
Родословная Bloodlines
Сезон 7 Серия 22
2 мая 1994
Рождение Emergence
Сезон 7 Серия 23
9 мая 1994
Упреждающий удар Preemptive Strike
Сезон 7 Серия 24
16 мая 1994
Все блага мира...Часть 1 All Good Things... (1)
Сезон 7 Серия 25
23 мая 1994
Все блага мира...Часть 2 All Good Things... (2)
Сезон 7 Серия 26
23 мая 1994
График выхода всех сериалов
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