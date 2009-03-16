Сериал «Доярка из Хацапетовки – 2: Вызов судьбе» – это сиквел истории о современной Золушке. Теперь простая деревенская девушка Катерина счастлива в браке и ждет ребенка от бизнесмена Дмитрия. Но все меняет неприятное происшествие. Дима оказывается очень ревнивым и начинает подозревать Катю в связи со своим старым другом. Он решает развестись с «неверной» женой. Та отправляется во Францию, чтобы переждать скандал, но самолет падает. Девушку считают погибшей и принимают в больнице за другую пассажирку…