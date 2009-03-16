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Постер сериала Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе
1 постер
Киноафиша Сериалы Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе

Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе (2006 - 2009)

Doyarka iz Hacapetovki 2: Vyzov sudbe 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 8 часов 48 минут

О чем сериал

Сериал «Доярка из Хацапетовки – 2: Вызов судьбе» – это сиквел истории о современной Золушке. Теперь простая деревенская девушка Катерина счастлива в браке и ждет ребенка от бизнесмена Дмитрия. Но все меняет неприятное происшествие. Дима оказывается очень ревнивым и начинает подозревать Катю в связи со своим старым другом. Он решает развестись с «неверной» женой. Та отправляется во Францию, чтобы переждать скандал, но самолет падает. Девушку считают погибшей и принимают в больнице за другую пассажирку…

В ролях
В ролях
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Мария Куликова
Мария Куликова
Иван Волков
Иван Волков
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.3 IMDb
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Сезоны
Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе - Сезон 1 Сезон 1
2009, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Кадры из сериал
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