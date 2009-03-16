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Постер к 1-му сезону сериала Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе
Киноафиша Сериалы Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе Сезоны Сезон 1

Doyarka iz Hacapetovki 2: Vyzov sudbe 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе»

В 1-м сезоне сериала «Доярка из Хацапетовки – 2: Вызов судьбе» в центре событий вновь оказывается простая девушка Катя родом из отдаленного российского села Хацапетовка. Пережив множество несчастий и испытаний, она наконец находит свое счастье. Катя замужем за возлюбленным Димой и ждет от него ребенка. Но семья мужчины не одобряет такую простую безродную невестку. Ситуация усугубляется, когда Дмитрий обвиняет жену в романе со своим бывшим другом. Ревность и влияние отца застилают ему глаза, и он решает развестись. Расстроенная беременная девушка садится в самолет до Франции, но лайнер разбивается. Катя выживает, однако все считают ее погибшей.

Список серий 1-го сезона сериала «Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
16 марта 2009
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
16 марта 2009
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
17 марта 2009
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
17 марта 2009
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
18 марта 2009
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
18 марта 2009
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
19 марта 2009
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
19 марта 2009
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
23 марта 2009
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
23 марта 2009
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
24 марта 2009
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
24 марта 2009
График выхода всех сериалов
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