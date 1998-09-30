Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 7-му сезону сериала Звездный путь: Дальний Космос 9
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Дальний Космос 9 Сезоны Сезон 7

Star Trek: Deep Space Nine 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 30 сентября 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 7-й сезон сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9»

В 7-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» минует 3 месяца после того, как Гал Дукат уничтожил Джадзию Дакс. Ромулане хотят превратить станцию в свой военный объект. В это время Сиско восстанавливается на планете Земля. Он встречается с Эзри Дакс – носительницей трилла Дакс, уцелевшей после гибели Джадзии. Ворф со своими помощниками уничтожает верфь Доминиона. Эзри Дакс становится членом команды. Спустя некоторое время коллектив относится к ней как к вернувшейся Джадзии. Один лишь Ворф, который видит возле себя новую версию избранницы, переполнен мучительными переживаниями.

Список серий 7-го сезона сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Рисунки на песке Image in the Sand
Сезон 7 Серия 1
30 сентября 1998
Тени и знаки Shadows and Symbols
Сезон 7 Серия 2
7 октября 1998
Набросок Afterimage
Сезон 7 Серия 3
14 октября 1998
Отправте меня в голограмму Take Me Out to the Holosuite
Сезон 7 Серия 4
21 октября 1998
Куколка Chrysalis
Сезон 7 Серия 5
28 октября 1998
Вера, измена, и Великая Река Treachery, Faith and the Great River
Сезон 7 Серия 6
4 ноября 1998
Еще раз о нарушениях Once More Unto the Breach
Сезон 7 Серия 7
11 ноября 1998
Блокада AR-558 The Siege of AR-558
Сезон 7 Серия 8
18 ноября 1998
Договор Covenant
Сезон 7 Серия 9
25 ноября 1998
Всего лишь бумажная луна It's Only a Paper Moon
Сезон 7 Серия 10
30 декабря 1998
Щедрая дочь Prodigal Daughter
Сезон 7 Серия 11
6 января 1999
Новый плащ императора The Emperor's New Cloak
Сезон 7 Серия 12
3 февраля 1999
Зона огня Field of Fire
Сезон 7 Серия 13
10 февраля 1999
Химера Chimera
Сезон 7 Серия 14
17 февраля 1999
Бадда-бинг, бадда-банг Badda-Bing, Badda-Bang
Сезон 7 Серия 15
24 февраля 1999
Перед оружием смолкает закон Inter Arma Enim Silent Leges
Сезон 7 Серия 16
3 марта 1999
Полутень Penumbra
Сезон 7 Серия 17
7 апреля 1999
Пока смерть не разлучит нас 'Til Death Do Us Part
Сезон 7 Серия 18
14 апреля 1999
Странные парни Strange Bedfellows
Сезон 7 Серия 19
21 апреля 1999
Изменчивое лицо зла The Changing Face of Evil
Сезон 7 Серия 20
28 апреля 1999
Когда идет дождь... When It Rains...
Сезон 7 Серия 21
5 мая 1999
Парящий по ветру Tacking Into the Wind
Сезон 7 Серия 22
12 мая 1999
Крайние меры Extreme Measures
Сезон 7 Серия 23
19 мая 1999
Псы войны The Dogs of War
Сезон 7 Серия 24
26 мая 1999
То, что ты теряешь Часть 1 What You Leave Behind, Part I
Сезон 7 Серия 25
2 июня 1999
То, что ты теряешь Часть 2 What You Leave Behind, Part II
Сезон 7 Серия 26
2 июня 1999
График выхода всех сериалов
Related video
Вождь краснокожих должен был стать звездой: ужаснетесь от судьбы мальчугана из «Деловых людей»
Неудачная копия Аллегровой: Соседов унизил певицу, возомнившую себя новой Императрицей
Этому знаку Зодиака ноябрь 2023 принесет неожиданный сюрприз: точно понравится
Лучше не будет: дочь Артура Конан Дойля потеряла дар речи, увидев эту экранизацию «Шерлока Холмса»
Шатунов не сумел скрыть связь сына с детдомом: вот что выяснилось в немецкой полиции
Лучше, чем «Сельдь под шубой»: этот советский салат никто не готовит, и очень зря
Куда там «Ежику в тумане»: вот какие мультфильмы пугали советских детей до икоты
За появлением на свет этой актрисы наблюдала вся страна: как так вышло
Секрет бодрости Пахмутовой: вот что спасает композитора после смерти Добронравова
Тест: какая вы нечисть?
Такие фамилии на Руси давали только бастардам: увидите список и удивитесь
Переходил границы: фанаты Михалковых придут в ярость от заявления бывшей Кончаловского
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше