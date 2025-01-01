Doctor Bashir [Генетические усовершенствования Башира стали очевидны] Мне было шесть. Маловат для своего возраста. Немного неуклюж физически и не очень умный. В первом классе, пока другие дети учили читать, писать и пользоваться компьютером, я всё ещё пытался отличать собаку от кошки, а дерево от дома. Я не до конца понимал, что происходило. Я знал, что учусь не так хорошо, как мои одноклассники. Было столько понятий, которые они воспринимали как должное, что я не мог их постичь, но не знал почему. Всё, что я знал, — что являюсь огромным разочарованием для родителей. Я не уверен, когда они приняли решение, но незадолго до моего седьмого дня рождения мы улетели с Земли на Адиджен Прим. Сначала помню, как был действительно рад увидеть всех пришельцев в больнице. Но потом их поместили меня в комнату... началось лечение... и весь мой мир начал меняться.

Chief O'Brien Что именно за лечения? Что-то вроде перекодирования ДНК?

Doctor Bashir Техническим термином считается ускорённое формирование критических нейронных путей. В течение следующих двух месяцев моя генетическая структура была изменена, чтобы ускорить рост нейронных сетей в коре головного мозга, и родился совершенно новый Джулиан Башир.

Chief O'Brien А каким образом они изменили тебя?

Doctor Bashir Ну, конечно же, моё умственное развитие было главным приоритетом. Мой IQ рос на пять пунктов в день в течение более чем двух недель. За этим последовали улучшения в координации рук и глаз, рефлексах, зрении, выносливости, массе тела и росте. В конце концов всё, кроме моего имени, было изменено каким‑то образом. Вернувшись на Землю, мы переехали в другой город, меня зачислили в новую школу по подложным документам, которые мои родители где‑то нашли. Теперь, вместо того чтобы быть самым медленным учеником, я стал лучшим учеником.

Chief O'Brien И никто никогда не заподозрил?

Doctor Bashir Ох, к успеху не существует никакой стигмы, начальник. После лечения я больше не оглядывался назад. Но правда в том, что я — мошенник.

Chief O'Brien Ты не мошенник. Мне всё равно, какие улучшения сделали твои родители. Перекодировка ДНК не может дать тебе амбиции, характер, сострадание или любые из тех вещей, которые делают человека по-настоящему человеком.

Doctor Bashir Медицинское управление Звёздного флота так не считает. Перекодировка ДНК по любой причине, кроме исправления серьёзных врождённых дефектов, незаконна. Любой человек с генетическим улучшением не имеет права служить в Звёздном флоте или практиковать медицину.

Chief O'Brien Я не думаю, что за сто лет был случай, подобный этому. Нельзя быть уверенным, как они отреагируют.

Doctor Bashir О, я знаю, как они отреагируют. Как только правду раскроют, меня уволят со службы. Так просто.

Chief O'Brien Должно быть, есть что-то, что мы можем сделать. Мы не можем просто сдаться.

Doctor Bashir Есть кое-что, что я могу сделать. Уйти в отставку до того, как доктор Зиммерман подаст свой доклад.