Киноафиша Сериалы Звездный путь: Дальний Космос 9 Цитаты

Цитаты из сериала Звездный путь: Дальний Космос 9

Garak [Зажат группой klingon'ов в своем магазине] Ну, дайте угадаю! Вы либо заблудились, либо отчаянно ищете хорошего портного.
Доктор Башир [Стреляет в Гарака и осматривает рану] Ты будешь в порядке, это всего лишь Flesh Wound.
Гарак Это было чертовски близко. Что если ты меня убил?
Доктор Башир Откуда ты взял, что я и не пытался?
Гарак Доктор, я верю, что у тебя еще есть шанс.
Quark [Кварк развил совесть, пожив среди людей так долго] Это накапливалось долгое время. Я боролся с этим. Правда, боролся! Но жизнь с этими людьми, день за днем... их ethics... их мораль... это как будто я был зомбирован!
Майор Кира [Корабль Дукаха преследует флот Доминиона] Дукат! Прекрати изображать героя, возвращайся на станцию!
Гул Дукат Ваша забота трогательна, майор. Но боюсь, вы меня неправильно поняли. Я не атакую флот Доминиона, я присоединяюсь к нему.
Одо Я тебя приглядел, Кварк.
Кварк [Джадзия Дакс проходит мимо] А я тебя приглядел, Джадзия.
Chief O'Brien Четыре недели! Ты хочешь сказать, что я месяц болтался с Превращенцем?
Doctor Bashir И ты никогда не подозревал, что это не я?
Damar У тебя нет ничего, что нужно скрывать, да?
[Смотрит на Лету, когда она проходит мимо]
Damar Конечно, у тебя нет.
Doctor Bashir [Генетические усовершенствования Башира стали очевидны] Мне было шесть. Маловат для своего возраста. Немного неуклюж физически и не очень умный. В первом классе, пока другие дети учили читать, писать и пользоваться компьютером, я всё ещё пытался отличать собаку от кошки, а дерево от дома. Я не до конца понимал, что происходило. Я знал, что учусь не так хорошо, как мои одноклассники. Было столько понятий, которые они воспринимали как должное, что я не мог их постичь, но не знал почему. Всё, что я знал, — что являюсь огромным разочарованием для родителей. Я не уверен, когда они приняли решение, но незадолго до моего седьмого дня рождения мы улетели с Земли на Адиджен Прим. Сначала помню, как был действительно рад увидеть всех пришельцев в больнице. Но потом их поместили меня в комнату... началось лечение... и весь мой мир начал меняться.
Chief O'Brien Что именно за лечения? Что-то вроде перекодирования ДНК?
Doctor Bashir Техническим термином считается ускорённое формирование критических нейронных путей. В течение следующих двух месяцев моя генетическая структура была изменена, чтобы ускорить рост нейронных сетей в коре головного мозга, и родился совершенно новый Джулиан Башир.
Chief O'Brien А каким образом они изменили тебя?
Doctor Bashir Ну, конечно же, моё умственное развитие было главным приоритетом. Мой IQ рос на пять пунктов в день в течение более чем двух недель. За этим последовали улучшения в координации рук и глаз, рефлексах, зрении, выносливости, массе тела и росте. В конце концов всё, кроме моего имени, было изменено каким‑то образом. Вернувшись на Землю, мы переехали в другой город, меня зачислили в новую школу по подложным документам, которые мои родители где‑то нашли. Теперь, вместо того чтобы быть самым медленным учеником, я стал лучшим учеником.
Chief O'Brien И никто никогда не заподозрил?
Doctor Bashir Ох, к успеху не существует никакой стигмы, начальник. После лечения я больше не оглядывался назад. Но правда в том, что я — мошенник.
Chief O'Brien Ты не мошенник. Мне всё равно, какие улучшения сделали твои родители. Перекодировка ДНК не может дать тебе амбиции, характер, сострадание или любые из тех вещей, которые делают человека по-настоящему человеком.
Doctor Bashir Медицинское управление Звёздного флота так не считает. Перекодировка ДНК по любой причине, кроме исправления серьёзных врождённых дефектов, незаконна. Любой человек с генетическим улучшением не имеет права служить в Звёздном флоте или практиковать медицину.
Chief O'Brien Я не думаю, что за сто лет был случай, подобный этому. Нельзя быть уверенным, как они отреагируют.
Doctor Bashir О, я знаю, как они отреагируют. Как только правду раскроют, меня уволят со службы. Так просто.
Chief O'Brien Должно быть, есть что-то, что мы можем сделать. Мы не можем просто сдаться.
Doctor Bashir Есть кое-что, что я могу сделать. Уйти в отставку до того, как доктор Зиммерман подаст свой доклад.
Chief O'Brien Ох, Джулиан...
Doctor Bashir Вот и всё, Майлз. Я всегда знал, что такое может случиться, и вот теперь это случилось. А теперь, если можно, мне хотелось бы побыть одному.
Ног Разве мы не можем собрать автопилот обратно?
Джейк Сиско Если научил меня что-то Чеперд, так это то, что разбирать всегда проще, чем собирать.
Odo Ты всё равно противный!
Quark И не мечтай об этом!
Гоа'лрон Представь себе! Пять лет назад никто не знал о Баджоре или Глубоком Космосе Девять, а теперь все наши надежды здесь!
Доктор Башир Есть головокружение? Пересыпание? Недостаток энергии? Эйфория?
Директор О'Брайен [саркастично] Да! Всё это! Особенно эйфория! Много эйфории!
Чиф О'Брайен [инопланетянину, Еэ'Чар, представляя, что они в инопланетной тюрьме] Я устал от этого! Я устал от этого места! Я устал от ваших рисунков, а больше всего — я устал от вас!
[повторяемая фраза]
Кварк Дай угадать?
[повторяемая реплика]
Кварк Фигуры!
Nog [ссылаясь на людей на ДС9 в условиях угрозы вторжения Доминиона] Посмотрите вокруг. Что-то витает в воздухе. Люди напуганы.
Tiron [Квара] Еда здесь ужасная.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эндрю Робинсон
Andrew Robinson
Александр Сиддиг
Александр Сиддиг
Alexander Siddig
Армин Шимерман
Армин Шимерман
Armin Shimerman
Нана Визитор
Nana Visitor
Рене Обержонуа
René Auberjonois
Колм Мини
Колм Мини
Colm Meaney
Кэйси Биггс
Casey Biggs
Cirroc Lofton
Джеффри Комбс
Jeffrey Combs
