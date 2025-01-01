Quark[Кварк развил совесть, пожив среди людей так долго] Это накапливалось долгое время. Я боролся с этим. Правда, боролся! Но жизнь с этими людьми, день за днем... их ethics... их мораль... это как будто я был зомбирован!
Майор Кира[Корабль Дукаха преследует флот Доминиона] Дукат! Прекрати изображать героя, возвращайся на станцию!
Гул ДукатВаша забота трогательна, майор. Но боюсь, вы меня неправильно поняли. Я не атакую флот Доминиона, я присоединяюсь к нему.
ОдоЯ тебя приглядел, Кварк.
Кварк[Джадзия Дакс проходит мимо] А я тебя приглядел, Джадзия.
Chief O'BrienЧетыре недели! Ты хочешь сказать, что я месяц болтался с Превращенцем?
Doctor Bashir[Генетические усовершенствования Башира стали очевидны] Мне было шесть. Маловат для своего возраста. Немного неуклюж физически и не очень умный. В первом классе, пока другие дети учили читать, писать и пользоваться компьютером, я всё ещё пытался отличать собаку от кошки, а дерево от дома. Я не до конца понимал, что происходило. Я знал, что учусь не так хорошо, как мои одноклассники. Было столько понятий, которые они воспринимали как должное, что я не мог их постичь, но не знал почему. Всё, что я знал, — что являюсь огромным разочарованием для родителей. Я не уверен, когда они приняли решение, но незадолго до моего седьмого дня рождения мы улетели с Земли на Адиджен Прим. Сначала помню, как был действительно рад увидеть всех пришельцев в больнице. Но потом их поместили меня в комнату... началось лечение... и весь мой мир начал меняться.
Chief O'BrienЧто именно за лечения? Что-то вроде перекодирования ДНК?
Doctor BashirТехническим термином считается ускорённое формирование критических нейронных путей. В течение следующих двух месяцев моя генетическая структура была изменена, чтобы ускорить рост нейронных сетей в коре головного мозга, и родился совершенно новый Джулиан Башир.
Doctor BashirНу, конечно же, моё умственное развитие было главным приоритетом. Мой IQ рос на пять пунктов в день в течение более чем двух недель. За этим последовали улучшения в координации рук и глаз, рефлексах, зрении, выносливости, массе тела и росте. В конце концов всё, кроме моего имени, было изменено каким‑то образом. Вернувшись на Землю, мы переехали в другой город, меня зачислили в новую школу по подложным документам, которые мои родители где‑то нашли. Теперь, вместо того чтобы быть самым медленным учеником, я стал лучшим учеником.
Doctor BashirОх, к успеху не существует никакой стигмы, начальник. После лечения я больше не оглядывался назад. Но правда в том, что я — мошенник.
Chief O'BrienТы не мошенник. Мне всё равно, какие улучшения сделали твои родители. Перекодировка ДНК не может дать тебе амбиции, характер, сострадание или любые из тех вещей, которые делают человека по-настоящему человеком.
Doctor BashirМедицинское управление Звёздного флота так не считает. Перекодировка ДНК по любой причине, кроме исправления серьёзных врождённых дефектов, незаконна. Любой человек с генетическим улучшением не имеет права служить в Звёздном флоте или практиковать медицину.
Chief O'BrienЯ не думаю, что за сто лет был случай, подобный этому. Нельзя быть уверенным, как они отреагируют.
Doctor BashirО, я знаю, как они отреагируют. Как только правду раскроют, меня уволят со службы. Так просто.
Chief O'BrienДолжно быть, есть что-то, что мы можем сделать. Мы не можем просто сдаться.
Doctor BashirЕсть кое-что, что я могу сделать. Уйти в отставку до того, как доктор Зиммерман подаст свой доклад.