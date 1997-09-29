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Постер к 6-му сезону сериала Звездный путь: Дальний Космос 9
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Дальний Космос 9 Сезоны Сезон 6

Star Trek: Deep Space Nine 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 29 сентября 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9»

В 6-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» боевые действия длятся уже долгое время. Представители Федерации воюют с Доминионом, и последний одерживает верх. Станцию захватывают. Сиско на корабле Джем’Хадара попадает на территорию Доминиона. Задача героя – помешать Основателям установить полноправный контроль. Но в результате аварии на судне Сиско и его союзники попадают на пустынную планету. Там же оказываются и приспешники Джем’Хадара. Ворта получает тяжелое ранение и нуждается в помощи. Он готов пойти на уступки и согласен вести переговоры с уполномоченными представителями Федерации.

 

Список серий 6-го сезона сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Замершее время A Time to Stand
Сезон 6 Серия 1
29 сентября 1997
Только горы и болота Rocks and Shoals
Сезон 6 Серия 2
6 октября 1997
Сыновья и дочери Sons and Daughters
Сезон 6 Серия 3
13 октября 1997
За линией фронта Behind the Lines
Сезон 6 Серия 4
20 октября 1997
Цена доблести Favor the Bold
Сезон 6 Серия 5
27 октября 1997
Жертва ангелов Sacrifice of Angels
Сезон 6 Серия 6
3 ноября 1997
Вы сердечно приглашены… You Are Cordially Invited
Сезон 6 Серия 7
10 ноября 1997
Воскрешение Resurrection
Сезон 6 Серия 8
17 ноября 1997
Статистическая вероятность Statistical Probabilities
Сезон 6 Серия 9
24 ноября 1997
Великолепный ференги The Magnificent Ferengi
Сезон 6 Серия 10
1 января 1998
Вальс Waltz
Сезон 6 Серия 11
8 января 1998
Кто оплачет Морна? Who Mourns for Morn?
Сезон 6 Серия 12
4 февраля 1998
Далеко за звездами Far Beyond the Stars
Сезон 6 Серия 13
11 февраля 1998
Один маленький кораблик One Little Ship
Сезон 6 Серия 14
18 февраля 1998
Украденная честь Honor Among Thieves
Сезон 6 Серия 15
25 февраля 1998
Измена сердца Change of Heart
Сезон 6 Серия 16
4 марта 1998
Ложь темнее, чем смерть в ночи Wrongs Darker Than Death or Night
Сезон 6 Серия 17
1 апреля 1998
Инквизиция Inquisition
Сезон 6 Серия 18
8 апреля 1998
В лунном свете In the Pale Moonlight
Сезон 6 Серия 19
15 апреля 1998
Его путь His Way
Сезон 6 Серия 20
22 апреля 1998
Расчёт The Reckoning
Сезон 6 Серия 21
29 апреля 1998
Доблестный Valiant
Сезон 6 Серия 22
6 мая 1998
На пользу и во вред Profit and Lace
Сезон 6 Серия 23
13 мая 1998
Сирота времени Time's Orphan
Сезон 6 Серия 24
20 мая 1998
Звук ее голоса The Sound of Her Voice
Сезон 6 Серия 25
10 июня 1998
Слезы пророков Tears of the Prophets
Сезон 6 Серия 26
17 июня 1998
График выхода всех сериалов
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