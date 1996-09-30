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Постер к 5-му сезону сериала Звездный путь: Дальний Космос 9
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Дальний Космос 9 Сезоны Сезон 5

Star Trek: Deep Space Nine 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 30 сентября 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9»

В 5-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» руководство Звездного флота отправляет экипаж под предводительством капитана Бенджамина Сиско в Клингонскую империю. Появляются серьезные опасения, что канцлер Гаурон, глава клингонов, заключил договор с Доминионом. Это может негативно повлиять на ситуацию, сложившуюся в Альфа-квадранте. При исследовании одного из миров Гамма-квадранта команда находит заброшенное военное судно Джем’Хадара. Сиско собирается отправить корабль на станцию. Внезапно появляется Джем’Хадар, который полон решимости вернуть звездолет. Возникает конфликт интересов.

Список серий 5-го сезона сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Прелюдия к Апокалипсису Apocalypse Rising
Сезон 5 Серия 1
30 сентября 1996
Звездолет The Ship
Сезон 5 Серия 2
7 октября 1996
Ищите Па-Мач везде, где только можно Looking for par'Mach in All the Wrong Places
Сезон 5 Серия 3
14 октября 1996
…Лучше хорошей войны ...Nor the Battle to the Strong
Сезон 5 Серия 4
21 октября 1996
Назначение The Assignment
Сезон 5 Серия 5
28 октября 1996
Испытание триблами Trials and Tribble-ations
Сезон 5 Серия 6
4 ноября 1996
Укажите того, кто сам без греха... Let He Who is Without Sin...
Сезон 5 Серия 7
11 ноября 1996
Забытые вещи Things Past
Сезон 5 Серия 8
18 ноября 1996
Восхождение The Ascent
Сезон 5 Серия 9
25 ноября 1996
Восторг Rapture
Сезон 5 Серия 10
30 декабря 1996
Свет и тьма The Darkness and the Light
Сезон 5 Серия 11
6 января 1997
Отцовство The Begotten
Сезон 5 Серия 12
27 января 1997
За честь мундира For the Uniform
Сезон 5 Серия 13
3 февраля 1997
В тени чистилища In Purgatory's Shadow
Сезон 5 Серия 14
10 февраля 1997
Адский свет By Inferno's Light
Сезон 5 Серия 15
17 февраля 1997
Доктор Башир, я полагаю? Doctor Bashir, I Presume
Сезон 5 Серия 16
24 февраля 1997
Простое расследование A Simple Investigation
Сезон 5 Серия 17
31 марта 1997
Обычный бизнес Business as Usual
Сезон 5 Серия 18
7 апреля 1997
Кровная связь Ties of Blood and Water
Сезон 5 Серия 19
14 апреля 1997
Любовные песни ференги Ferengi Love Songs
Сезон 5 Серия 20
21 апреля 1997
Солдаты империи Soldiers of the Empire
Сезон 5 Серия 21
28 апреля 1997
Дети времени Children of Time
Сезон 5 Серия 22
5 мая 1997
Пламя славы Blaze of Glory
Сезон 5 Серия 23
12 мая 1997
Эмпок Нор Empok Nor
Сезон 5 Серия 24
19 мая 1997
Карточка In the Cards
Сезон 5 Серия 25
9 июня 1997
Призыв к оружию Call to Arms
Сезон 5 Серия 26
16 июня 1997
График выхода всех сериалов
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