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Постер к 4-му сезону сериала Звездный путь: Дальний Космос 9
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Дальний Космос 9 Сезоны Сезон 4

Star Trek: Deep Space Nine 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 2 октября 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9»

В 4-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» клингоны, воспользовавшись угрозой войны, приступают к экспансии в Альфа-квадранте. Сиско хочет, чтобы руководство Звездного флота отправило на станцию Ворфа. Он необходим для ведения дипломатических переговоров. Ворф вынужден выбирать между Звездным флотом и представителями своей родной расы. Последним приходится оставить Кардассию. Но они сохраняют за собой несколько колоний неподалеку. Атмосфера в Альфа-квадранте становится крайне напряженной. Из-за неисправности на «Дефайенте» Сиско неожиданно попадает в другое измерение.

Список серий 4-го сезона сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Путь воина Часть 1 The Way of the Warrior, Part I
Сезон 4 Серия 1
2 октября 1995
Путь воина Часть 2 The Way of the Warrior, Part II
Сезон 4 Серия 2
2 октября 1995
Посетитель The Visitor
Сезон 4 Серия 3
9 октября 1995
Клятва Гиппократа Hippocratic Oath
Сезон 4 Серия 4
16 октября 1995
Неосторожность Indiscretion
Сезон 4 Серия 5
23 октября 1995
Воссоединение Rejoined
Сезон 4 Серия 6
30 октября 1995
Опасность для корабля Starship Down
Сезон 4 Серия 7
6 ноября 1995
Маленькие зеленые человечки Little Green Men
Сезон 4 Серия 8
13 ноября 1995
Меч Кейлесса The Sword of Kahless
Сезон 4 Серия 9
20 ноября 1995
Наш человек Башир Our Man Bashir
Сезон 4 Серия 10
27 ноября 1995
Передний фронт Homefront
Сезон 4 Серия 11
1 января 1996
Потерянный рай Paradise Lost
Сезон 4 Серия 12
8 января 1996
Перекрестный огонь Crossfire
Сезон 4 Серия 13
29 января 1996
Возвращение к славе Return to Grace
Сезон 4 Серия 14
5 февраля 1996
Сыновья Мога Sons of Mogh
Сезон 4 Серия 15
12 февраля 1996
Профсоюз барменов Bar Association
Сезон 4 Серия 16
19 февраля 1996
Доступ Accession
Сезон 4 Серия 17
26 февраля 1996
Закон обязательства Rules of Engagement
Сезон 4 Серия 18
8 апреля 1996
Разбитое зеркало Hard Time
Сезон 4 Серия 19
15 апреля 1996
Разбитое зеркало Shattered Mirror
Сезон 4 Серия 20
22 апреля 1996
Муза The Muse
Сезон 4 Серия 21
29 апреля 1996
Причина For the Cause
Сезон 4 Серия 22
6 мая 1996
Для того чтобы умереть To the Death
Сезон 4 Серия 23
13 мая 1996
Быстрая смерть The Quickening
Сезон 4 Серия 24
20 мая 1996
Части тела Body Parts
Сезон 4 Серия 25
10 июня 1996
Разрушенная связь Broken Link
Сезон 4 Серия 26
17 июня 1996
График выхода всех сериалов
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