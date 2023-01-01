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Постер к 1-му сезону сериала Звездный путь: Дальний Космос 9
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Дальний Космос 9 Сезоны Сезон 1

Star Trek: Deep Space Nine 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9»

В 1-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» космическая станция, расположенная на территории планеты Бэйджор, долгое время была заброшена. Все изменяется после того, как возле нее находят пространственную аномалию – связующий коридор с Гамма-квадрантом галактики. Так «Дальний космос 9» становится торговым центром в открытом космосе. Внезапно через этот тоннель приходит армия нового захватчика – Доминиона. Станция под управлением Бенджамина Сиско попадает на поле боя и невольно вовлекается в беспощадное сражение. Ей предстоит помочь войскам Федерации одержать победу.

 

Список серий 1-го сезона сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Эмиссар Часть 1 Emissary, Part I
Сезон 1 Серия 1
3 января 1993
Эмиссар Часть 2 Emissary, Part II
Сезон 1 Серия 2
3 января 1993
Дела прошлого Past Prologue
Сезон 1 Серия 3
10 января 1993
Всего лишь человек A Man Alone
Сезон 1 Серия 4
17 января 1993
Вавилон Babel
Сезон 1 Серия 5
24 января 1993
Гонка с преследованием Captive Pursuit
Сезон 1 Серия 6
31 января 1993
Неизлечимый Q-Less
Сезон 1 Серия 7
7 февраля 1993
Дакс Dax
Сезон 1 Серия 8
14 февраля 1993
Пассажир The Passenger
Сезон 1 Серия 9
21 февраля 1993
Долгая дорога домой Move Along Home
Сезон 1 Серия 10
14 марта 1993
Великий Нагус The Nagus
Сезон 1 Серия 11
21 марта 1993
Водоворот Vortex
Сезон 1 Серия 12
18 апреля 1993
Линия фронта Battle Lines
Сезон 1 Серия 13
25 апреля 1993
Сказочник The Storyteller
Сезон 1 Серия 14
2 мая 1993
Прогресс Progress
Сезон 1 Серия 15
9 мая 1993
Мои мысли — мои скакуны If Wishes Were Horses
Сезон 1 Серия 16
16 мая 1993
Отказ The Forsaken
Сезон 1 Серия 17
23 мая 1993
Драматические актеры Dramatis Personae
Сезон 1 Серия 18
30 мая 1993
Дуэт Duet
Сезон 1 Серия 19
13 июня 1993
В руках Пророков In the Hands of the Prophets
Сезон 1 Серия 20
20 июня 1993
График выхода всех сериалов
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