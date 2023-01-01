Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Звездный путь: Дальний Космос 9
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Дальний Космос 9 Сезоны

Звездный путь: Дальний Космос 9, список сезонов

Star Trek: Deep Space Nine 12+
Год выпуска 1993
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Список сезонов сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9»
Звездный путь: Дальний Космос 9 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 3 января 1993 - 20 июня 1993
 
Звездный путь: Дальний Космос 9 - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов 26 сентября 1993 - 12 июня 1994
 
Звездный путь: Дальний Космос 9 - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов 26 сентября 1994 - 25 июня 1995
 
Звездный путь: Дальний Космос 9 - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов 2 октября 1995 - 17 июня 1996
 
Звездный путь: Дальний Космос 9 - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
26 эпизодов 30 сентября 1996 - 16 июня 1997
 
Звездный путь: Дальний Космос 9 - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
26 эпизодов 29 сентября 1997 - 17 июня 1998
 
Звездный путь: Дальний Космос 9 - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
26 эпизодов 30 сентября 1998 - 2 июня 1999
 
Related video
Переходил границы: фанаты Михалковых придут в ярость от заявления бывшей Кончаловского
За появлением на свет этой актрисы наблюдала вся страна: как так вышло
Этому знаку Зодиака ноябрь 2023 принесет неожиданный сюрприз: точно понравится
Неудачная копия Аллегровой: Соседов унизил певицу, возомнившую себя новой Императрицей
Куда там «Ежику в тумане»: вот какие мультфильмы пугали советских детей до икоты
Шатунов не сумел скрыть связь сына с детдомом: вот что выяснилось в немецкой полиции
Тест: какая вы нечисть?
Лучше, чем «Сельдь под шубой»: этот советский салат никто не готовит, и очень зря
Лучше не будет: дочь Артура Конан Дойля потеряла дар речи, увидев эту экранизацию «Шерлока Холмса»
Такие фамилии на Руси давали только бастардам: увидите список и удивитесь
Секрет бодрости Пахмутовой: вот что спасает композитора после смерти Добронравова
Вождь краснокожих должен был стать звездой: ужаснетесь от судьбы мальчугана из «Деловых людей»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше