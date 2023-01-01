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Звездный путь: Дальний Космос 9
Сезоны
Звездный путь: Дальний Космос 9, список сезонов
Star Trek: Deep Space Nine
12+
Год выпуска
1993
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Список сезонов сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9»
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
3 января 1993 - 20 июня 1993
Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов
26 сентября 1993 - 12 июня 1994
Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов
26 сентября 1994 - 25 июня 1995
Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов
2 октября 1995 - 17 июня 1996
Сезон 5 / Season 5
26 эпизодов
30 сентября 1996 - 16 июня 1997
Сезон 6 / Season 6
26 эпизодов
29 сентября 1997 - 17 июня 1998
Сезон 7 / Season 7
26 эпизодов
30 сентября 1998 - 2 июня 1999
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