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Постер к 3-му сезону сериала Звездный путь: Дальний Космос 9
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Дальний Космос 9 Сезоны Сезон 3

Star Trek: Deep Space Nine 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 сентября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9»

В 3-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» Сиско появляется на станции после заседания в офисе звездного флота на «Дефайенте» – новом военном судне Федерации. Корабль оснащен многими техническими инновациями, в частности Ромуланским устройством, обеспечивающим невидимость. Сиско вместе со своей командой летит в Гамма-квадрант, чтобы отыскать таинственных Основателей, владельцев Доминиона. Одо становится известно многое о его прошлом и родных местах. Выясняется, что он принадлежит к расе Основателей или Меняющихся. В это время члены Федерации собираются заключить мирное соглашение с Доминионом.

Список серий 3-го сезона сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Поиск: Часть 1 The Search, Part I
Сезон 3 Серия 1
26 сентября 1994
Поиск: Часть 2 The Search, Part II
Сезон 3 Серия 2
3 октября 1994
Дом Кварка The House of Quark
Сезон 3 Серия 3
16 октября 1994
Равновесие Equilibrium
Сезон 3 Серия 4
23 октября 1994
Вторая натура Second Skin
Сезон 3 Серия 5
30 октября 1994
Подкидыш The Abandoned
Сезон 3 Серия 6
6 ноября 1994
Гражданская оборона Civil Defense
Сезон 3 Серия 7
13 ноября 1994
Меридиан Meridian
Сезон 3 Серия 8
20 ноября 1994
Дефайент Defiant
Сезон 3 Серия 9
27 ноября 1994
Увлечение Fascination
Сезон 3 Серия 10
4 декабря 1994
Прошлые времена: Часть 1 Past Tense, Part I
Сезон 3 Серия 11
8 января 1995
Прошлые времена: Часть 2 Past Tense, Part II
Сезон 3 Серия 12
15 января 1995
Жизнеобеспечение Life Support
Сезон 3 Серия 13
5 февраля 1995
Каменное сердце Heart of Stone
Сезон 3 Серия 14
12 февраля 1995
Судьба Destiny
Сезон 3 Серия 15
19 февраля 1995
Истинные мотивы Prophet Motive
Сезон 3 Серия 16
26 февраля 1995
Фантазер Visionary
Сезон 3 Серия 17
5 марта 1995
Отдаленные голоса Distant Voices
Сезон 3 Серия 18
16 апреля 1995
Невероятная причина Through the Looking Glass
Сезон 3 Серия 19
23 апреля 1995
Невероятная причина Improbable Cause
Сезон 3 Серия 20
7 мая 1995
Не сдаваться The Die is Cast
Сезон 3 Серия 21
7 мая 1995
Исследователи Explorers
Сезон 3 Серия 22
14 мая 1995
Семейное дело Family Business
Сезон 3 Серия 23
21 мая 1995
Шакаар Shakaar
Сезон 3 Серия 24
28 мая 1995
Грани Facets
Сезон 3 Серия 25
18 июня 1995
Соперник The Adversary
Сезон 3 Серия 26
25 июня 1995
График выхода всех сериалов
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