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Постер к 2-му сезону сериала Звездный путь: Дальний Космос 9
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Дальний Космос 9 Сезоны Сезон 2

Star Trek: Deep Space Nine 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 сентября 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9»

Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» Кира и О’Брайен отправляются на планету-колонию Кардассианской империи. Им необходимо освободить из плена знаменитого Ли Наласа, бывшего предводителя сопротивленцев. Экстремисты оказывают сопротивление новым властям планеты Бэйджор. Кварку становится известно, что захватчиками, которые представляют «Союз Глобального Объединения», руководят кардассианцы. Мятежники атакуют станцию, откуда срочно эвакуируют всех мирных граждан. Сиско и другие военные сопротивляются изо всех сил. Кира и Джадзия отправляются к временному руководству планеты.

Список серий 2-го сезона сериала «Звездный путь: Дальний Космос 9» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Возвращение домой The Homecoming
Сезон 2 Серия 1
26 сентября 1993
Круг The Circle
Сезон 2 Серия 2
3 октября 1993
Блокада The Siege
Сезон 2 Серия 3
10 октября 1993
Процедура вторжения Invasive Procedures
Сезон 2 Серия 4
17 октября 1993
Кардассианцы Cardassians
Сезон 2 Серия 5
24 октября 1993
Мелора Melora
Сезон 2 Серия 6
31 октября 1993
Правила приобретения Rules of Acquisition
Сезон 2 Серия 7
7 ноября 1993
Необходимое зло Necessary Evil
Сезон 2 Серия 8
14 ноября 1993
Второе зрение Second Sight
Сезон 2 Серия 9
21 ноября 1993
Убежище Sanctuary
Сезон 2 Серия 10
28 ноября 1993
Конкуренты Rivals
Сезон 2 Серия 11
2 января 1994
Альтернатива The Alternate
Сезон 2 Серия 12
9 января 1994
Игра в Армагеддон Armageddon Game
Сезон 2 Серия 13
30 января 1994
Шепот Whispers
Сезон 2 Серия 14
6 февраля 1994
Рай Paradise
Сезон 2 Серия 15
13 февраля 1994
Игра теней Shadowplay
Сезон 2 Серия 16
20 февраля 1994
Замыслы богов Playing God
Сезон 2 Серия 17
27 февраля 1994
Прибыли и убытки Profit and Loss
Сезон 2 Серия 18
20 марта 1994
Кровная клятва Blood Oath
Сезон 2 Серия 19
27 марта 1994
Маки: Часть 1 The Maquis, Part I
Сезон 2 Серия 20
24 апреля 1994
Маки: Часть 2 The Maquis, Part II
Сезон 2 Серия 21
1 мая 1994
Провод The Wire
Сезон 2 Серия 22
8 мая 1994
Переход Crossover
Сезон 2 Серия 23
15 мая 1994
Предатель The Collaborator
Сезон 2 Серия 24
22 мая 1994
Трибунал Tribunal
Сезон 2 Серия 25
5 июня 1994
Джем’Хадар The Jem'Hadar
Сезон 2 Серия 26
12 июня 1994
График выхода всех сериалов
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