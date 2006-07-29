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Постер к 6-му сезону сериала Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!
Киноафиша Сериалы Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! Сезоны Сезон 6

Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 29 июля 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 6-й сезон сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!»

В 6-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» после неудачного энергетического скачка черепашки и их учитель Сплинтер внезапно оказываются в футуристическом мире летающих автомобилей и многочисленных гравитационных зон. Однако это скорее антиутопия, чем счастливое будущее. Вместо тюрем и суда здесь построен огромный «плавильный котел», который перерабатывает всех провинившихся людей и инопланетян в топливо для обеспечения мегаполиса энергией. Теперь герои должны не только найти обратное временное окно, чтобы попасть в свой век, но и придумать, как избежать такого будущего.

Список серий 6-го сезона сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Прыжок в будущее Future Shellshock
Сезон 6 Серия 1
29 июля 2006
Устаревший Obsolete
Сезон 6 Серия 2
5 августа 2006
Вторжение в дом Home Invasion
Сезон 6 Серия 3
12 августа 2006
Бойцовский турнир Headlock Prime
Сезон 6 Серия 4
30 сентября 2006
Игра окончена Playtime's Over
Сезон 6 Серия 5
7 октября 2006
Возвращение Бишопа Bishop to Knight
Сезон 6 Серия 6
14 октября 2006
Ночь Ш'Оканабо Night of Sh'okanabo!
Сезон 6 Серия 7
21 октября 2006
Битва Черепашьих Титанов Clash of the Turtle Titans
Сезон 6 Серия 8
28 октября 2006
Путешествие на Луну Fly Me to the Moon
Сезон 6 Серия 9
6 ноября 2006
Вторжение Боди Джекера Invasion of the Body Jacker
Сезон 6 Серия 10
13 ноября 2006
Уроды выходят ночью The Freaks Come Out at Night
Сезон 6 Серия 11
25 ноября 2006
Плохая кровь Bad Blood
Сезон 6 Серия 12
2 декабря 2006
Волшебная тетрадь The Journal
Сезон 6 Серия 13
9 декабря 2006
Опасная игра The Gaminator
Сезон 6 Серия 14
16 декабря 2006
Выпускной: выпуск 2105 г. Graduation Day - Class of 2105.
Сезон 6 Серия 15
24 марта 2007
Машина времени Timing is Everything
Сезон 6 Серия 16
31 марта 2007
Вражеская атака Enter the Jammerhead
Сезон 6 Серия 17
7 апреля 2007
Межгалактический наёмник Milk Run
Сезон 6 Серия 18
14 апреля 2007
Крах империи The Fall of Darius Dunn
Сезон 6 Серия 19
21 апреля 2007
Страшный вирус Turtle X-Tinction
Сезон 6 Серия 20
27 апреля 2007
Гонка за славой Race for Glory
Сезон 6 Серия 21
8 сентября 2007
Подземные монстры Head of State
Сезон 6 Серия 22
15 сентября 2007
План уничтожения DNA is Thicker Than Water
Сезон 6 Серия 23
6 октября 2007
Космическое приключение The Cosmic Completist
Сезон 6 Серия 24
13 октября 2007
Успешная миссия Zixxth Sense
Сезон 6 Серия 25
27 октября 2007
План захвата Земли The Day of Awakening
Сезон 6 Серия 26
20 октября 2007
График выхода всех сериалов
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