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Постер к 7-му сезону сериала Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!
Киноафиша Сериалы Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! Сезоны Сезон 7

Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 13 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 14
Продолжительность сезона 5 часов 8 минут
О чем 7-й сезон сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!»

В 7-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» мастер Сплинтер поручает ребятам отыскать потерянные фрагменты его секретных данных. Хорошая новость заключается в том, что черепашкам легко удается найти информацию. Но есть и плохая новость: данные закодированы в интерфейсе любимой онлайн-видеоигры Майки SuperQuest. Теперь героям придется отправиться в виртуальную реальность, где они, впрочем, могут получить вполне реальные ранения или даже погибнуть. Они обращаются за помощью к Кейси и Эйприл, но тут возникает еще одна проблема. Выясняется, что новый учитель Кейси по боевым искусствам промыл ей мозги.

 

Список серий 7-го сезона сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Время не стоит на месте Tempus Fugit
Сезон 7 Серия 1
13 сентября 2008
Школа карате Karate Schooled
Сезон 7 Серия 2
20 сентября 2008
Что-то злое Something Wicked
Сезон 7 Серия 3
27 сентября 2008
Обручальное кольцо The Engagement Ring
Сезон 7 Серия 4
4 октября 2008
Взломать Стокмана Hacking Stockman
Сезон 7 Серия 5
18 октября 2008
Невероятно уменьшающийся Серлинг The Incredible Shrinking Serling
Сезон 7 Серия 6
25 октября 2008
Кризис личности Identity Crisis
Сезон 7 Серия 7
1 ноября 2008
Сетевой крикун Web Wranglers
Сезон 7 Серия 8
8 ноября 2008
СуперКвест SuperQuest
Сезон 7 Серия 9
15 ноября 2008
Проверка виртуальной реальности Virtual Reality Check
Сезон 7 Серия 10
22 ноября 2008
Город в осаде City Under Siege
Сезон 7 Серия 11
29 ноября 2008
Битва супергероев Super Power Struggle
Сезон 7 Серия 12
21 февраля 2009
Свадебные колокола и байты Wedding Bells and Bytes
Сезон 7 Серия 13
28 февраля 2009
Громилы с острова мутантов Mayhem from Mutant Island
Сезон 7 Серия 14
7 марта 2009
График выхода всех сериалов
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