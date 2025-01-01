Меню
Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! Цитаты

Цитаты из сериала Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!

Michaelangelo Кавабанга.
Рафаэль Я чувствую запах дыма.
Донателло Я чувствую запах газа.
Рафаэль Майки.
Донателло Не тот газ.
Raphael Мы будем сражаться до конца.
Michaelangelo Я на самом деле не хочу падать никуда.
April O'Neil Я чувствую, что с беззаботной одинокой жизни я вдруг стала мамой четверых.
Splinter Расскажи об этом.
[Леонардо, Михаил и Донателло приходят]
Кейси Джонс Твои друзья?
Рафаэль На самом деле, братья.
Кейси Джонс Я вижу семейное сходство.
Михаил Я самый красивый.
Donatello Я подумал, что Шреддер имел большее влияние на нашу жизнь, чем мы можем себе представить. Без Шреддера мы все еще были бы домашними черепашками в стеклянной банке.
Michaelangelo [Подражая Гэри Коулмену] Чего ты, Уиллис?
Donatello Так вот, позвольте объяснить: Как вы все помните, мы были мутированы этим странным осадком, когда были только малышами.
Splinter Я помню это, как если бы это было вчера. Вы все были такими милыми.
Donatello Осадок, который мутировал нас, пришел из здания TCRI, верно? И почему здание TCRI вообще существовало? Потому что Утромы пытались построить свой Трансмэт, чтобы вернуться домой. А почему Утромам нужно было вернуться домой?
Michaelangelo Потому что они опоздали на ужин?
Donatello Нет, потому что злой заключенный, которого они перевезли через галактику, саботировал их звездолет, заставив его разбиться на Земле много веков назад. И они были пойманы здесь с тех пор. И кто же был этот злой заключенный, который доставил Утромам столько проблем? Это был на самом деле... Погремушка, пожалуйста.
[Погремушка]
Donatello Это был на самом деле... Шреддер! Итак, Шреддер напрямую участвовал в нашем создании. Видите, о чем я?
Raphael Думаю, я говорю от лица всех, когда говорю: "Нет".
Michaelangelo Леди и мутанты, как НЕ рассказывать нашу историю происхождения.
Michaelangelo Слишком тихо. Слишком уж тихо. Всё время хотел это сказать.
Donatello Слушай, если бы Шреддер не заставил Утромов разбиться в первую очередь, они бы никогда не разработали эту слизь, а если бы не разработали слизь, нас бы никогда не мутировали. А если бы нас никогда не мутировали, мы бы сейчас ели рыбные хлопья в каком-нибудь аквариуме у ребенка.
Michaelangelo Ух ты. Это действительно глубоко.
Сплинтер Атаковать раненого солдата. У тебя нет чести.
Шреддер Я сражаюсь, чтобы победить.
Donatello Был там, сделал это.
Raphael Тогда иди туда и сделай это снова.
[Бакстер Стокман встаёт после нескольких поражений]
Леонардо Что нам нужно сделать, чтобы остановить этого парня?
Шреддер Я задавал себе этот вопрос много раз.
Преступник Кто ты?
Рафаэль Я — Зеленое Возмездие.
Преступник Зеленое Возмездие? Что?
Рафаэль Ладно, не важно. Не любишь зелёный, да? А как насчёт черного и синего?
Утром Мы пришли с миром.
Шреддер Но ты разлетишься на куски.
[Рафаэль смотрит новости по телевизору]
Рафаэль Это меня бесит! Все новости плохие!
Донателло Раф! Тебя все бесит.
Рафаэль Не всё!
[пауза на секунду]
Рафаэль Ладно, всё.
Эйприл О'Нил [Указывая на черепашек и Кейси] Ну, это точно семья. Но ты думаешь, мы когда-нибудь сможем научить "милых детей" манерам?
Сплинтер Мисс О'Нил, научить их древнему искусству ниндзюцу было крайне сложно. Боюсь, даже я не могу творить чудеса.
Michaelangelo Однажды очень мудрая лягушка сказала: "Быть зелёным — вовсе не просто."
Leonardo Ты можешь себе представить, каково это — быть таким одиноким?
Donatello Знаешь, порой может быть тяжело, но, по крайней мере, мы есть друг у друга.
Michaelangelo Да, но нам действительно нужен Рафф?
Raphael Иди сюда, тупица!
Рафаэль [Сплинтер оказался в подземелье] Я прямо сейчас пойду его спасать.
Траксимус Рафаэль, это опрометчивый, безрассудный и крайне опасный поступок. Я с тобой.
Shredder Кто не со мной, тот против меня, и я раздавлю любого, кто встанет у меня на пути!
Leonardo Нам нужно быть на чеку.
Raphael Не беспокойся, Мikey. Ты можешь поделиться моим.
Michaelangelo [раздосадовано] О, так теперь я бездумный?
Michaelangelo Прощай, вмятый люк. Прощай, родной дом.
Raphael Привет, жестокий мир. Давай же.
[тема песни]
Хор Черепашки-ниндзя! / Черепашки, сосчитаем: 1! 2! 3! 4! Черепашки! / Реакция мутантов, черепашки! Живем под землей, черепашки! / Ниндзюцу в действии, черепашки! / Это город в ракушке! Черепашки, сосчитаем: 1! Живём по кодексу боевых искусств / 2! Никогда не начинай драку, если не начал кто-то другой / 3! Всегда держитесь вместе, что бы ни случилось / 4! Если всё остальное не сработало, значит, время дать по шее! / Как же здорово быть... Как же здорово быть... Как же здорово быть Черепашкой! / Черепашки-ниндзя! / Черепашки, сосчитаем: 1! 2! 3! 4! Черепашки, нет никого лучше / Черепашки, берегитесь Шреддера! / Черепашки, они такие, как никто другой / Черепашки, эти подростковые братья! / 1! 2! 3! 4! 1! 2! 3! 4! / Черепашки-ниндзя!
Сплинтер Сколько раз я говорил тебе, чтобы ты не подкрадывался к поверхности?
Микеланджело В этом месяце?
Донателло Примерно 512, Сенсей.
[выключили свет, поэтому Сплинтер зажигает свечу]
Донателло Держи этот огонь подальше от Майки. Он только что съел пиццу с двойным чили.
Leonardo Я сам тебя добью. Ты не можешь быть жив.
Shredder Ха-ха-ха. Ты лишь оторвал мою голову от тела. Услуга, которую я с радостью предоставлю вам всем, ведь никто из вас не покинет это место живым.
[Зло смеётся]
Michaelangelo Я пытался увернуться, но потом здание выпрыгнуло и напало на меня.
Хамато Ёши Кто живет без чести, умрет без чести.
Донатело Кусочек пирога.
Микеланджело Ммм, кусочек пиццы!
Michaelangelo [Находя Эйприл] Могу я её оставить?
Casey Jones Эти вещи не люди.
Raphael Что ж, если ты не заметил, то и я — не человек.
Микеланджело Что за ерунда происходит?
Michaelangelo И вот как они одолели "Нечто, что не уходило".
Raphael Береги себя от него, потому что что-то настолько злое всегда возвращается.
Michaelangelo Круто, чувак! Как ты это придумываешь?
Raphael Не нужно постоянно использовать старое, Майки. Ты должен попробовать найти что-то новое.
Donatello Боже, Мастер Сплинтер, теперь ты тоже меня подбадриваешь, как настоящий Ниндзя.
Michaelangelo Меня не зря зовут "Воздушный Микки".
Сплинтер Тебе никогда не следовало пытаться столкнуться с Шреддером в одиночку. Он слишком силён.
Донателло Не говори. У меня синяки, от которых появились бы ещё синяки.
Леонардо А ты видел, как Шреддер просто прошёл сквозь огонь?
Микеланджело Да, он вроде как "Шреддер-минатор" или что-то в этом роде.
Michaelangelo Если бы ты читал комиксы, ты бы знал, что злодей ВСЕГДА возвращается.
Casey Jones Вот это я понимаю, устроить настоящую дискотеку. Хотя вечеруха просто отстой. Ни одной группы. Я принёс палочки для барабанов
[представляет две хоккейные клюшки]
Casey Jones Кто хочет быть барабаном?
Hun Кто дал тебе эти клинки?
Raphael Твоя мама.
April O'Neil Не обращай на него внимания, он деревенский дурак.
Casey Jones Эй.
Донателло Эластичность его плоти слишком устойчива.
Микеланджело И она действительно мягкая.
Leonardo Ты журналист?
April O'Neil Может, в другой жизни.
Леонардо И даже если Шреддер всё ещё где-то рядом, не важно, что он будет делать, не важно, как он будет мешать нашей жизни, ничего из этого не изменит самой важной вещи: мы семья.
Микеланджело Ха-ха-ха. Лё, это было на максимум по шкале Сап-О. Ты слишком много смотришь школьных спецов, брат.
Рафаэль Просто ешь свои S'Mores и помалкивай, Микки. У Лё есть дело.
Splinter Мне не нравится ставить кого-либо из вас под угрозу, но только дурак игнорирует судьбу и странные дары, которые она предлагает.
April O'Neil Ну если ты ищешь странные дары, то Кейси Джонс страннее и не бывает.
Микеланджело [нюхает полотенце] Ахhh, пахнет весной!
[Ген, гуманоидный носорог, видит Нью-йоркца, одетого как Рокстеди, мутантный носорог из мультфильма 80-х.]
Ген Мне нравится твой стиль, мой друг.
Dr. Chaplin Внимание всем! Добро пожаловать в Китай. Плавающий город Пекин - прямиком впереди. Круто, а?
Караи Приготовьтесь, мы приближаемся к Пекину.
Микеланджело Наконец-то. Мне правда нужно в туалет.
Raphael Я расскажу тебе все за ужином.
Michaelangelo Ужин? Вот это я люблю.
Raphael На каком это языке, Микки? Дурачок?
Raphael Я просто хочу извиниться за то, что было раньше.
Leonardo Ладно, кто ты и что ты сделал с нашим братом Рафаэлем?
[после входа в сырой грот]
Донателло Это воняет.
Микеланджело Не смотри на меня, брат. Помни, кто первый понюхал, тот и навонял.
Michaelangelo [услышав о Мышах] Эх, не хочу я быть крышей в этом городе. О, прости, Мастер Сплинтер.
Leonardo Хорошие новости, Майк, твоя коллекция DVD уцелела.
Raphael У этих парней, должно быть, есть какой-то, как его там, маскировочный прибор.
Casey Jones Маскировочный прибор? Они что, клингоны?
Casey Jones Спасибо, ребята. Как я могу вас отблагодарить?
Michaelangelo Мы принимаем наличные, чеки и все основные кредитные карты.
Микеланджело Я чувствую себя, как на уродливой конференции.
Рафаэль Значит, ты как раз дома.
Casey Jones Свинья в мозгах.
Raphael Лицо как у тряпки.
Donatello Это одна крутая машина, как у черепах.
Shredder Никто из вас не уйдёт отсюда живым.
Donatello Вот мы и зашли в очередное дерьмо.
Леонардо Как сказал мастер Сплинтер, важен не само оружие, а Ниндзя, который его wield.
Микеланджело Кавабанга.
Рафаэль Майки, я же говорил: никаких больше кавабанга.
Маленький мальчик Мам, в ванной две гигантские черепахи, и одна из них взяла твои колготки.
Quarry Мы научились либо жить за счет земли, либо земля живет за наш счет.
April O'Neil Вы, ребята, можете оставаться сколько угодно, только не загораживайте телевизор.
Донателло Гравитационный эквалайзер. Не забывай его дома.
Shredder Как феникс, я восстал из пепла. И в мой огонь ты упадёшь.
Ороку Саки Я не потерплю неудачи.
Доктор Бакстер Стокман Вот почему из тебя получилось бы ужасный учёный.
Сплинтер Донателло, твоя Боевая Оболочка — это чудо инженерии. Настоящее свидетельство твоих невероятных механических навыков. И я больше не хочу видеть её в нашем доме.
Michaelangelo Это конец света, каким мы его знаем... И мне не по себе.
Leonardo Вы, ребята, думаете то же самое, что и я?
Michaelangelo Что сейчас было бы прекрасно поесть большую порцию Кунг Пао цыплёнка?
Fugitoid Помогите. Меня похищает робот.
Casey Jones Здесь никого нет.
Splinter Я думаю, он прав.
April O'Neil Первый раз для всего.
Triceraton Это событие совместно спонсируется компанией Yum-Stuff Ранзана, производителями лучших мясных угощений на палочке в этой галактике и любой другой.
Leonardo Здесь становится ужасно некрасиво.
Raphael Нет, это просто Майки.
Michaelangelo Эй, мне голосовали за то, что у меня улыбка, которая освещает любую комнату.
Donatello Я надеюсь, что ты сможешь освежить эту комнату.
Утром #1 Ненавижу ходить на своих щупальцах.
Утром #2 Заткнись, Кранг.
Dr. Baxter Stockman Сладких снов, проклятые уроды.
Leonardo Наши оружия. Они исчезли.
Dr. Baxter Stockman Или мне стоит сказать — очень неприятные кошмары? Ха-ха-ха-ха.
Микеланджело КОВАБАНГА...
[толкнул в люк Раф]
Микеланджело ... ААААААААААА! ЭТО НЕЛЬЗЯ ШУТИТЬ, РАФ!
Рафаэль О, как раз было смешно.
Shredder Прощайтесь друг с другом, пока еще можете.
Michaelangelo О, да? Мистер Шипастые Штаны? Так это ты должен прощаться с... Эм... С самим собой.
Raphael [Саркастично] О да, Mikey, это его точно задело.
Michaelangelo Слушай, когда мы узнали, что Шреддер — это Утром, я чуть не наложил в штанцы.
April O'Neil Невозможно, чтобы он выжил после этого, правда?
Michaelangelo Не знаю, Эйприл, Шреддер может быть жестким, может действовать подло, но он не притворяется мертвым.
Сплинтер Мастер Ёши сохранял свою честь до конца. Настоящий воин и настоящий Защитник.
Кейси Джонс Аа! Грр! Шреддер и Хан, Пурпурные Драконы. Банда бездушных головорезов! Я... Я просто хочу... Гррррр!
Эйприл О'Нил Я думаю, что мистер Джонс пытается сказать, что мы соболезнуем вам, мастер Сплинтер.
Raphael Не хорошо вторгаться в район мистера Рафика.
April O'Neil [На связи с черепашками] Ребята, это Эйприл. Кейси и я в затруднительном положении.
Leonardo Эйприл, я тебя не слышу. Можешь говорить погромче?
April O'Neil Не особо. Нас держат эти пришельцы. Они большие, уродливые и воняют.
Fugitoid Я знаю, что риски велики. Есть 95.6% уверенности, что я не вернусь. Но я умоляю вас, не пытайтесь остановить меня. Потому что, как говорится, "Нет большей любви у робота, чем та, что он пожертвует своим ОЗУ ради своих друзей".
Thug Кто ты, парень?
Nobody Кто я? Возможно, я просто лучик надежды для потерянного города. Я тот, кому полицейские были бы признательны, если бы знали о моем существовании. Но они не знают. Кто я? Я Никто.
[черепашкам]
Shredder Время игр закончилось. Больше никаких шуток.
[снимает шлем]
Shredder Ты видишь меня таким, какой я есть, и это станет последним, что ты когда-либо увидишь.
[ надевает шлем обратно]
Shredder Приготовься встретиться со своей судьбой и своей погибелью.
Dr. Baxter Stockman Ты привёл нас сюда ради дирижабля? Какой уму непонятный полоумный разрешил этот проект?
Oroku Saki Я.
Dr. Baxter Stockman О, ну... Я уверен, у тебя были свои причины, о мудрый и почитаемый мастер.
Oroku Saki Действительно.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Уэйн Грэйсон
Уэйн Грэйсон
Wayne Grayson
Сэм Ригел
Sam Riegel
Вероника Тейлор
Veronica Taylor
Марк Томпсон
Марк Томпсон
Marc Thompson
Michael Sinterniklaas
