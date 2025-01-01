Donatello Я подумал, что Шреддер имел большее влияние на нашу жизнь, чем мы можем себе представить. Без Шреддера мы все еще были бы домашними черепашками в стеклянной банке.

Michaelangelo [Подражая Гэри Коулмену] Чего ты, Уиллис?

Donatello Так вот, позвольте объяснить: Как вы все помните, мы были мутированы этим странным осадком, когда были только малышами.

Splinter Я помню это, как если бы это было вчера. Вы все были такими милыми.

Donatello Осадок, который мутировал нас, пришел из здания TCRI, верно? И почему здание TCRI вообще существовало? Потому что Утромы пытались построить свой Трансмэт, чтобы вернуться домой. А почему Утромам нужно было вернуться домой?

Michaelangelo Потому что они опоздали на ужин?

Donatello Нет, потому что злой заключенный, которого они перевезли через галактику, саботировал их звездолет, заставив его разбиться на Земле много веков назад. И они были пойманы здесь с тех пор. И кто же был этот злой заключенный, который доставил Утромам столько проблем? Это был на самом деле... Погремушка, пожалуйста.

[Погремушка]

Donatello Это был на самом деле... Шреддер! Итак, Шреддер напрямую участвовал в нашем создании. Видите, о чем я?

Raphael Думаю, я говорю от лица всех, когда говорю: "Нет".