Donatello
Я подумал, что Шреддер имел большее влияние на нашу жизнь, чем мы можем себе представить. Без Шреддера мы все еще были бы домашними черепашками в стеклянной банке.
Donatello
Так вот, позвольте объяснить: Как вы все помните, мы были мутированы этим странным осадком, когда были только малышами.
Splinter
Я помню это, как если бы это было вчера. Вы все были такими милыми.
Donatello
Осадок, который мутировал нас, пришел из здания TCRI, верно? И почему здание TCRI вообще существовало? Потому что Утромы пытались построить свой Трансмэт, чтобы вернуться домой. А почему Утромам нужно было вернуться домой?
Donatello
Нет, потому что злой заключенный, которого они перевезли через галактику, саботировал их звездолет, заставив его разбиться на Земле много веков назад. И они были пойманы здесь с тех пор. И кто же был этот злой заключенный, который доставил Утромам столько проблем? Это был на самом деле... Погремушка, пожалуйста.
[Погремушка]
Donatello
Это был на самом деле... Шреддер! Итак, Шреддер напрямую участвовал в нашем создании. Видите, о чем я?
Raphael
Думаю, я говорю от лица всех, когда говорю: "Нет".
Michaelangelo
Леди и мутанты, как НЕ рассказывать нашу историю происхождения.