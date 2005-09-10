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Постер к 4-му сезону сериала Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!
Киноафиша Сериалы Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! Сезоны Сезон 4

Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 10 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!»

В 4-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» кузен Кейси приезжает на ферму Джонсов, чтобы найти спрятанные там сокровища. К сожалению, он приводит по своим стопам несколько Фиолетовых Драконов. Тем временем черепашки решают отдохнуть от подвигов и весело провести время в походе. Однако их маршрут почему-то сбивается, и вместо живописного леса они неожиданно оказываются в эпицентре межпланетных выборов. Женщины-кандидаты с далекой планеты И'Лантии сражаются за место президента на мечах. Конечно же, ребята не могут остаться равнодушными к таким страстям и решают помочь местным жителям.

Список серий 4-го сезона сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Кузен Сид Cousin Sid
Сезон 4 Серия 1
10 сентября 2005
Выбор народа The Peoples' Choice
Сезон 4 Серия 2
17 сентября 2005
Крыло и молитва Wing and a Prayer
Сезон 4 Серия 3
25 сентября 2005
Сыновья тихих веков Sons of the Silent Age
Сезон 4 Серия 4
1 октября 2005
План Хана Dragons' Brew
Сезон 4 Серия 5
8 октября 2005
Я-Монстр I, Monster
Сезон 4 Серия 6
15 октября 2005
Неприятное состязание Grudge Match
Сезон 4 Серия 7
22 октября 2005
Всё адское отродье All Hallows Theives
Сезон 4 Серия 8
29 октября 2005
Плохой день Bad Day
Сезон 4 Серия 9
5 ноября 2005
Пришельцы среди нас Aliens Among Us
Сезон 4 Серия 10
12 ноября 2005
Возрождение Драконов Dragons Rising
Сезон 4 Серия 11
19 ноября 2005
Все еще никто Still Nobody
Сезон 4 Серия 12
26 ноября 2005
Туристы-самураи Samurai Tourist
Сезон 4 Серия 13
3 декабря 2005
Старейший The Ancient One
Сезон 4 Серия 14
10 декабря 2005
Наследник Шреддера Scion of the Shredder
Сезон 4 Серия 15
4 февраля 2006
Блудный сын Prodigal Son
Сезон 4 Серия 16
11 февраля 2006
Заражение Outbreak
Сезон 4 Серия 17
18 февраля 2006
Проблемы с Огги Trouble with Augie
Сезон 4 Серия 18
25 февраля 2006
Безумец в клетке Insane in the Membrane
Сезон 4 Серия 19
TBA
История о Мастере Йоши A Tale of Master Yoshi
Сезон 4 Серия 20
4 марта 2006
Возвращение Саванти Ромеро: Часть 1 The Return of Savanti - Part One
Сезон 4 Серия 21
11 марта 2006
Возвращение Саванти Ромеро: Часть 2 The Return of Savanti - Part Two
Сезон 4 Серия 22
18 марта 2006
Приключения в черепашьем сидении Adventures in Turtlesitting
Сезон 4 Серия 23
25 марта 2006
Хорошие гены: Часть 1 Good Genes - Part One
Сезон 4 Серия 24
1 апреля 2006
Хорошие гены: Часть 2 Good Genes - Part Two
Сезон 4 Серия 25
8 апреля 2006
Ниндзя Трибунал The Ninja Tribunal
Сезон 4 Серия 26
15 апреля 2006
График выхода всех сериалов
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