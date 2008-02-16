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Постер к 5-му сезону сериала Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!
Киноафиша Сериалы Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! Сезоны Сезон 5

Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 16 февраля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 5-й сезон сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!»

В 5-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» таинственный Трибунал ниндзя разлучает четверку друзей с их наставником Сплинтером и похищает ребят для особого обучения. Они приезжают в Японию, где начинают тренироваться бок о бок с сильнейшими мутантами планеты. Их предупреждают, что вскоре им придется противостоять небывалому мощному злу, но что именно это за сила, остается в строгом секрете… или же учителя пока и саами об этом не знают. Черепашки получают новое оружие и новые приемы, которые прежде им даже не снились. Но в этой власти кроется и непредвиденная опасность для них.

Список серий 5-го сезона сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Пища богов Lap of the Gods
Сезон 5 Серия 1
16 февраля 2008
Демоны и драконы Demons and Dragons
Сезон 5 Серия 2
23 февраля 2008
Легенда о 5 драконах Legend of the 5 Dragons
Сезон 5 Серия 3
1 марта 2008
Миров больше, чем один More Worlds Than One
Сезон 5 Серия 4
8 марта 2008
Начало конца Beginning of the End
Сезон 5 Серия 5
15 марта 2008
Вступительное испытание Membership Drive
Сезон 5 Серия 6
22 марта 2008
Новый мировой порядок: Часть 1 New World Order - Part One
Сезон 5 Серия 7
29 марта 2008
Новый мировой порядок: Часть 2 New World Order - Part Two
Сезон 5 Серия 8
5 апреля 2008
Отцы и дети Fathers and Sons
Сезон 5 Серия 9
12 апреля 2008
Прошлое и настоящее Past Present
Сезон 5 Серия 10
19 апреля 2008
Появление Драконов: Часть 1 Enter the Dragons - Part One
Сезон 5 Серия 11
26 апреля 2008
Появление Драконов: Часть 2 Enter the Dragons - Part Two
Сезон 5 Серия 12
2 мая 2008
График выхода всех сериалов
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