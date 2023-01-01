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Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!
Сезоны
Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!, список сезонов
Teenage Mutant Ninja Turtles
12+
Год выпуска
2003
Страна
США/Южная Корея
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
The CW
Список сезонов сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!»
Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов
8 февраля 2003 - 1 ноября 2003
Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов
8 ноября 2003 - 2 октября 2004
Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов
9 октября 2004 - 23 апреля 2005
Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов
10 сентября 2005 - 15 апреля 2006
Сезон 5 / Season 5
12 эпизодов
16 февраля 2008 - 2 мая 2008
Сезон 6 / Season 6
26 эпизодов
29 июля 2006 - 27 октября 2007
Сезон 7 / Season 7
14 эпизодов
13 сентября 2008 - 7 марта 2009
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