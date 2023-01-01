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Постер сериала Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!
Киноафиша Сериалы Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! Сезоны

Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!, список сезонов

Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Год выпуска 2003
Страна США/Южная Корея
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал The CW
Список сезонов сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!»
Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 8 февраля 2003 - 1 ноября 2003
 
Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов 8 ноября 2003 - 2 октября 2004
 
Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов 9 октября 2004 - 23 апреля 2005
 
Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов 10 сентября 2005 - 15 апреля 2006
 
Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
12 эпизодов 16 февраля 2008 - 2 мая 2008
 
Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
26 эпизодов 29 июля 2006 - 27 октября 2007
 
Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
14 эпизодов 13 сентября 2008 - 7 марта 2009
 
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