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Постер к 3-му сезону сериала Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!
Киноафиша Сериалы Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! Сезоны Сезон 3

Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 октября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!»

В 3-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» космические войны перемещаются на Землю. В наш родной человеческий мир прибывает армия злобных трицератонов с планеты Д'Хунниб. Они разыскивают Фугитоида и сильно злятся, когда земляне не понимают, что им нужно. Решив, что их обманывают, чудовища решают напасть на человечество и поработить его. Черепашкам с трудом удается спасти из рабства Кейси и Эйприл, но в ходе этой операции они теряют Донателло. Судя по всему, друг не погиб, а попал в лапы трицератонов. К счастью, на Землю прибывает профессор Ханикатт, который знает, как с ними бороться.

Список серий 3-го сезона сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Космические захватчики: Часть 1 Space Invaders - Part One
Сезон 3 Серия 1
9 октября 2004
Космические захватчики: Часть 2 Space Invaders - Part Two
Сезон 3 Серия 2
16 октября 2004
Космические захватчики: Часть 3 Space Invaders - Part Three
Сезон 3 Серия 3
23 октября 2004
Столкновение миров: Часть 1 Worlds Collide - Part One
Сезон 3 Серия 4
30 октября 2004
Столкновение миров: Часть 2 Worlds Collide - Part Two
Сезон 3 Серия 5
6 ноября 2004
Столкновение миров: Часть 3 Worlds Collide - Part Three
Сезон 3 Серия 6
13 ноября 2004
Прикоснись и иди Touch and Go
Сезон 3 Серия 7
20 ноября 2004
Охота на монстра Hunted
Сезон 3 Серия 8
27 ноября 2004
НЕНАВИЖУ H.A.T.E
Сезон 3 Серия 9
4 декабря 2004
Не дурак Nobody's Fool
Сезон 3 Серия 10
11 декабря 2004
Урок The Lesson
Сезон 3 Серия 11
18 декабря 2004
Рождественские пришельцы The Christmas Aliens
Сезон 3 Серия 12
25 декабря 2004
Новая кровь New Blood
Сезон 3 Серия 13
22 января 2005
Схватка со страхом The Darkness Within
Сезон 3 Серия 14
29 января 2005
Миссия Гравитация Mission of Gravity
Сезон 3 Серия 15
5 февраля 2005
Сущность Ниже The Entity Below
Сезон 3 Серия 16
6 февраля 2005
Путешествия во времени Time Travails
Сезон 3 Серия 17
7 февраля 2005
Освобождение из плена Hun on the Run
Сезон 3 Серия 18
8 февраля 2005
Настоящая проверка Reality Check
Сезон 3 Серия 19
5 марта 2005
Через всю Вселенную Across the Universe
Сезон 3 Серия 20
12 марта 2005
Враждебный мир Same as It Never Was
Сезон 3 Серия 21
17 марта 2005
Похождения Леонардо: Часть 1 The Real World - Part One
Сезон 3 Серия 22
26 марта 2005
Похождения Леонардо: Часть 2 The Real World - Part Two
Сезон 3 Серия 23
2 апреля 2005
Гамбит Бишопа Bishop's Gambit
Сезон 3 Серия 24
9 апреля 2005
Бегство: Часть 1 Exodus - Part One
Сезон 3 Серия 25
16 апреля 2005
Бегство: Часть 2 Exodus - Part Two
Сезон 3 Серия 26
23 апреля 2005
График выхода всех сериалов
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