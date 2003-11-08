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Постер к 2-му сезону сериала Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!
Киноафиша Сериалы Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения! Сезоны Сезон 2

Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 ноября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!»

Во 2-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» в ходе очередной спасительной операции четверо героев оказываются на другом конце вселенной, на опасной обитаемой планете Д'Хунниб. Там как раз идет гражданская война между генералом Бланке и гениальным ученым Ханикаттом, заключенным в тело андроида. Черепашки присоединяются к силам профессора, чтобы помочь ему установить на планете мир. Кроме того, у них есть и корыстная цель: ученый может построить телепортационное устройство, которое вернет их домой. Но план проваливается, и друзья оказываются на гладиаторской арене.

Список серий 2-го сезона сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Черепашки в космосе: Часть 1 - Беглецоид Turtles in Space (1): The Fugitoid
Сезон 2 Серия 1
8 ноября 2003
Черепашки в космосе: Часть 2 - Неприятнсти с Трицератонами Turtles in Space (2): The Trouble with Triceratons
Сезон 2 Серия 2
15 ноября 2003
Черепашки в космосе: Часть 3 - Большой дом Turtles in Space (3): The Big House
Сезон 2 Серия 3
22 ноября 2003
Черепашки в космосе: Часть 4 - Арена Turtles in Space (4): The Arena
Сезон 2 Серия 4
29 ноября 2003
Черепашки в космосе: Часть 5 - Трицератонские войны Turtles in Space (5): Triceraton Wars
Сезон 2 Серия 5
6 декабря 2003
Тайны происхождения: Часть 1 Secret Origins - Part One
Сезон 2 Серия 6
17 января 2004
Тайны происхождения: Часть 2 Secret Origins - Part Two
Сезон 2 Серия 7
24 января 2004
Тайны происхождения: Часть 3 Secret Origins - Part Three
Сезон 2 Серия 8
31 января 2004
Сильнейший ниндзя The Ultimate Ninja
Сезон 2 Серия 9
7 февраля 2004
Размышления Reflections
Сезон 2 Серия 10
14 февраля 2004
Возвращение Нано Modern Love - The Return of Nano
Сезон 2 Серия 11
21 февраля 2004
Что за Крок? What a Croc
Сезон 2 Серия 12
28 февраля 2004
Возвращение в подземелье Return to the Underground
Сезон 2 Серия 13
6 марта 2004
Война в городе: Часть 1 City at War - Part One
Сезон 2 Серия 14
13 марта 2004
Война в городе: Часть 2 City at War - Part Two
Сезон 2 Серия 15
20 марта 2004
Война в городе: Часть 3 City at War - Part Three
Сезон 2 Серия 16
27 марта 2004
Джанклантис Junklantis
Сезон 2 Серия 17
3 апреля 2004
Золотая шайба The Golden Puck
Сезон 2 Серия 18
10 апреля 2004
Враг у ворот: Часть 1 Rogue in the House - Part One
Сезон 2 Серия 19
17 апреля 2004
Враг у ворот: Часть 2 Rogue in the House - Part Two
Сезон 2 Серия 20
24 апреля 2004
Артефакт Эйприл April's Artifact
Сезон 2 Серия 21
1 мая 2004
Возвращение сил справедливости Return of the Justice Force
Сезон 2 Серия 22
8 мая 2004
Большая драка: Часть 1 Big Brawl - Part One
Сезон 2 Серия 23
15 мая 2004
Большая драка: Часть 2 Big Brawl - Part Two
Сезон 2 Серия 24
18 сентября 2004
Большая драка: Часть 3 Big Brawl - Part Three
Сезон 2 Серия 25
25 сентября 2004
Большая драка: Часть 4 Big Brawl - Part Four
Сезон 2 Серия 26
2 октября 2004
График выхода всех сериалов
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